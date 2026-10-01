Помилка Брежнєва: навіщо Путін роздуває оборонний бюджет / © Associated Press

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Російський диктатор Путін повторює основну помилку Брежнєва — збільшує військові витрати до неприйнятного рівня, відтворюючи умови, що призвели до розпаду Радянського Союзу.

Про це пише The Telegraph.

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Повідомлення про те, що Москва планує збільшити військові витрати в 2027 році на цілих 27%, лише підтверджують думку, що незважаючи на численні невдачі, які Путін зазнав в Україні, російський диктатор не втратив прагнення провокувати масштабнішу війну в Європі.

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Агресія Путіна обходиться Росії дедалі дорожче

У виданні попереджають, що збільшення витрат на оборону лише посилить проблеми простих росіян, котрим особисті витрати війни стають дедалі очевиднішими. Збільшення фінансування означає, що близько 35% всього бюджету Кремля буде витрачено на конфлікт, який, як передбачалося, мав тривати максимум кілька тижнів.

Вплив війни на російську економіку виявився катастрофічним: доходи домогосподарств росіян впали, а держвитрати на охорону здоров’я та освіту різко скоротилися. У деяких регіонах РФ витрати на охорону здоров’я скоротилися більш ніж на третину лише за цей рік.

Також немає особливих перспектив пожвавлення економічного зростання Росії, оскільки західні санкції продовжують негативно впливати на здатність Москви підтримувати експорт нафти і газу на довоєнному рівні.

Українські атаки на енергетичну інфраструктуру мають аналогічний згубний вплив.

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Тому рішення Путіна перенаправити ще більше ресурсів країни на підживлення військової машини у The Telegraph розглядають як відчайдушний ризик, який може призвести до краху його режиму.

Доля СРСР та «афганська пастка»

План Кремля щодо збільшення бюджетних асигнувань на оборону до рівня, небаченого з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, безумовно, має послужити протверезним нагадуванням про потенційні пастки, з якими зіткнеться Путін, якщо його авантюра не виправдається.

Різке зростання радянських витрат на оборону, що почалося за Брежнєва в 1960-х роках, посилене катастрофічною інтервенцією Москви до Афганістану в 1979-1989 роках, стало одним з ключових факторів, що зрештою призвели до розпаду СРСР.

Окрім масштабних економічних труднощів, включаючи дефіцит товарів народного споживання, це призвело до появи впливових зацікавлених сторін та величезної неефективності у військово-промисловому комплексі.

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У виданні зауважують, що війна в Україні коштує Кремлю так само дорого, як і невдала афганська авантюра Радянського Союзу.

Попередження ЦРУ: «Росія програє війну»

Більше того, цей момент директор ЦРУ Джон Реткліфф всіляко наголошував на цьому під час несподіваного візиту до Кремля. За інформацією видання, він прямо заявив співрозмовникам, що «Росія програє війну», нагадував їм, що нинішній плачевний стан російської економіки свідчить про ризик краху країни за радянським зразком.

У наступному звіті ЦРУ про зустріч, поширену серед західних розвідувальних агентств, говорилося, що Реткліфф дійшов висновку, що російська економіка «упаде, як це сталося в СРСР наприкінці холодної війни».

Сигнал Трампу чи спроба блефу?

У контексті попередження Реткліффа рішення Путіна перенаправити цінні ресурси на збільшення оборонного бюджету здається абсурдним, особливо з огляду на те, що ця заява прозвучала після зустрічі його спецпосланника Кирила Дмитрієва з американськими чиновниками цього тижня для переговорів про припинення війни в Україні.

Якщо Путін справді серйозно налаштований на припинення війни, то навіщо збільшувати витрати на оборону?

Цілком можливо, що Путін все ж таки намагається дати зрозуміти адміністрації Трампа, що він не має наміру відступати, поки не будуть виконані його умови щодо України.

Але, повторюючи помилки Радянського Союзу, який збільшив витрати на оборону до неприйнятного рівня, російського диктатора зрештою може спіткати така ж доля, як і його радянських попередників, вважають автори статті.

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