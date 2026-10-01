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День ангела 8 жовтня: кого та як вітати з іменинами
8 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 жовтня
8 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Павла, Петра, Єлизавету, Марію, Надію, Таїсію, Тетяну.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає рішучим.
Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає справжнім філософом.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві добре вчиться. В дорослому віці стає товариським.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає завзятим.
Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві амбітна. В дорослому віці стає замкнутою.
Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві добра. В дорослому віці стає працьовитою.
Надія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «сподівання». В дитинстві витривала. В дорослому віці стає енергійною.
Таїсія — латинське коріння, тлумачиться як «належить богині Ісіді». В дитинстві самостійна. В дорослому віці стає сміливою.
Тетяна — давньогрецьке походження, означає «управителька». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає рішучою.
День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі
З Днем ангела! Нехай у серці завжди живе надія, в душі буде спокій, а попереду чекає багато хорошого.
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Вітаю з іменинами! Бажаю простого людського щастя: здоров’я, любові, достатку, миру та рідних людей поруч.
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Нехай життя буде щедрим на добрі зустрічі, радісні новини та приємні несподіванки. А ангел завжди оберігає тебе.
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З Днем ангела! Бажаю залишатися щасливою людиною, цінувати кожну мить і завжди мати сили та натхнення йти до своїх мрій.
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Щиро вітаю! Нехай ангел-охоронець береже тебе та твоїх близьких, а в житті панують мир, любов, здоров’я і добробуту.