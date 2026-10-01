День ангела 8 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 8 жовтня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 8 жовтня

8 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Павла, Петра, Єлизавету, Марію, Надію, Таїсію, Тетяну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Реклама

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Реклама

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає справжнім філософом.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Реклама

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві добре вчиться. В дорослому віці стає товариським.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає завзятим.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві амбітна. В дорослому віці стає замкнутою.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Реклама

Надія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «сподівання». В дитинстві витривала. В дорослому віці стає енергійною.

Таїсія — латинське коріння, тлумачиться як «належить богині Ісіді». В дитинстві самостійна. В дорослому віці стає сміливою.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає «управителька». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає рішучою.

День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай у серці завжди живе надія, в душі буде спокій, а попереду чекає багато хорошого.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю простого людського щастя: здоров’я, любові, достатку, миру та рідних людей поруч.

***

Нехай життя буде щедрим на добрі зустрічі, радісні новини та приємні несподіванки. А ангел завжди оберігає тебе.

***

З Днем ангела! Бажаю залишатися щасливою людиною, цінувати кожну мить і завжди мати сили та натхнення йти до своїх мрій.

***

Щиро вітаю! Нехай ангел-охоронець береже тебе та твоїх близьких, а в житті панують мир, любов, здоров’я і добробуту.

Новини партнерів

Новини партнерів