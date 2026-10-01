Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Днем захисників і захисниць України 2026 року: картинки українською, проза і вірші
1 жовтня — День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.
День захисників і захисниць України: привітання своїми словами та у віршах
Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю міцного здоров’я, незламної сили духу, витримки та надійного плеча поруч. Нехай доля береже вас, а вдома завжди чекають любов, тепло й рідні серця. Дякуємо за мужність, відвагу та захист України!
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Зі святом захисників і захисниць,
Відважних доньок України й синів!
Хай береже вас доля повсякчас,
А вдома завжди з радістю чекають вас.
Здоров’я, сили, миру і добра,
Хай переможе світло назавжди пітьму й зла!
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Щиро вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай кожен день дарує сили, віру та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру, добробуту, родинного затишку та якнайбільше світлих і радісних подій. Низький уклін усім, хто стоїть на захисті нашої землі!
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Хай мужність ваша не згасає,
А віра сили додає,
Нехай Господь вас захищає
І від усяких бід береже.
Хай буде мир, хай буде воля,
Хай щастям повниться життя,
І хай дарує щедра доля
Добро на довгії літа!
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З Днем захисників і захисниць України! Бажаю незламності перед труднощами, мужності у випробуваннях і тепла в серці. Нехай вас оберігає доля, підтримують близькі, а попереду чекають мирні дні, спокійне небо та щасливе майбутнє у вільній Україні.
***
За рідну землю, за родину,
За нашу вільну Україну —
Уклін усім, хто захищає,
Хто мужність серцем проявляє.
Бажаємо сили, добра і тепла,
Щоб доля до щастя усіх привела.
Хай мирне небо над нами сіяє,
А Україна живе й процвітає!
Пісні про захисників і захисниць України
«Океан Ельзи» — «Не твоя війна»
Світлана Тарабарова — «Повертайся живим»
ТІК — «Запах війни»
«Гайдамаки», Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук — «УКРОП»
Збірка найкращих пісень про захисників та захисниць України