Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року / © Unsplash

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День захисників і захисниць України: привітання своїми словами та у віршах

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю міцного здоров’я, незламної сили духу, витримки та надійного плеча поруч. Нехай доля береже вас, а вдома завжди чекають любов, тепло й рідні серця. Дякуємо за мужність, відвагу та захист України!

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua

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Зі святом захисників і захисниць,

Відважних доньок України й синів!

Хай береже вас доля повсякчас,

А вдома завжди з радістю чекають вас.

Здоров’я, сили, миру і добра,

Хай переможе світло назавжди пітьму й зла!

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День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua

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Щиро вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай кожен день дарує сили, віру та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру, добробуту, родинного затишку та якнайбільше світлих і радісних подій. Низький уклін усім, хто стоїть на захисті нашої землі!

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua

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Хай мужність ваша не згасає,

А віра сили додає,

Нехай Господь вас захищає

І від усяких бід береже.

Хай буде мир, хай буде воля,

Хай щастям повниться життя,

І хай дарує щедра доля

Добро на довгії літа!

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День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua

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З Днем захисників і захисниць України! Бажаю незламності перед труднощами, мужності у випробуваннях і тепла в серці. Нехай вас оберігає доля, підтримують близькі, а попереду чекають мирні дні, спокійне небо та щасливе майбутнє у вільній Україні.

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua

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За рідну землю, за родину,

За нашу вільну Україну —

Уклін усім, хто захищає,

Хто мужність серцем проявляє.

Бажаємо сили, добра і тепла,

Щоб доля до щастя усіх привела.

Хай мирне небо над нами сіяє,

А Україна живе й процвітає!

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Пісні про захисників і захисниць України

«Океан Ельзи» — «Не твоя війна»

Світлана Тарабарова — «Повертайся живим»

ТІК — «Запах війни»

«Гайдамаки», Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук — «УКРОП»

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