Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022: картинки українською, проза і вірші

14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем захисників і захисниць України, картинки, вірші, відео, пісні.

День захисників і захисниць України: привітання своїми словами

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям Вітчизни, слава Україні!

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Дозвольте привітати Вас зі святом міцності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника і Захисниці України. Це свято не лише чоловіків і жінок, які служать, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

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Вітаю з 14 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

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Вклоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким Героям і Героїням, як Ви, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника і захисниці України!

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Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни і воїтельки України!

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Вітаємо Вас із Днем захисника і захисниці України! Це справжнє свято самовідданості, свято благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники та захисниці України. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.

З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям і військовослужбовицям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та боряться за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців і військовослужбовиць України. Ви – наші захисники та захисниці, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть мої гарячі вітання зі святом – Днем захисника і захисниці України – й побажання світлого щастя!

Патріотичні вірші про День захисників і захисниць України

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

З Днем захисника і захисниці тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Вітаю з Днем захисника та захисниці!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонная криниця

І ніколи не збиваються приціли!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Джерельний тихий спів води,

Безкрайніх степів простори,

І смерекові ліси,

Широкі плаї та круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком.

За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід.

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

Пісні про захисників і захисниць України

"Тартак" – "Висота / Ніхто крім нас"

"Антитіла" – "У книжках"

Олександр Рожко та Тарас Тополя – "Не сумуй"

"Гайдамаки", Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук – "УКРОП"

Збірка найкращих пісень про захисників та захисниць України

Зі святом Захисників і Захисниць України: смс-привітання

Ти – чоловік! Для нас – опора!

Ти наш сімейний захисник!

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров’я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо

Добрим й відважним завжди.

***

Хоч і не носиш Ти мундира

Та знаю я: в важкий час,

Ти так, як всі солдати, світу

Врятуєш Батьківщину й нас!

***

Тебе, мій захисник, вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

Як вода джерельна будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

***

Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

Mи, нaщaдки cлaвниx зaпopoжцiв, oкyпaнтaм вyxa нaдepeм!

З нaми пpaвдa, i ми пepeмoжцi, piднy зeмлю ми oбepeжeм!

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА І ЗАХИСНИЦІ УКРАЇНИ!

День захисників і захисниць України: картинки українською мовою

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua