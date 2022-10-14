Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022: картинки українською, проза і вірші

14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем захисників і захисниць України, картинки, вірші, відео, пісні.
День захисників і захисниць України: привітання своїми словами
У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям Вітчизни, слава Україні!
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Дозвольте привітати Вас зі святом міцності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника і Захисниці України. Це свято не лише чоловіків і жінок, які служать, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!
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Вітаю з 14 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!
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Вклоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким Героям і Героїням, як Ви, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника і захисниці України!
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Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.
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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни і воїтельки України!
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Вітаємо Вас із Днем захисника і захисниці України! Це справжнє свято самовідданості, свято благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники та захисниці України. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.
З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям і військовослужбовицям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.
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Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та боряться за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!
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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців і військовослужбовиць України. Ви – наші захисники та захисниці, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!
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Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть мої гарячі вітання зі святом – Днем захисника і захисниці України – й побажання світлого щастя!
Патріотичні вірші про День захисників і захисниць України
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
***
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхав ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
***
З Днем захисника і захисниці тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
***
Ти солдат і тепер захищаєш,
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Знаю, синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.
Вірю, буде твоя перемога,
Та майбутнє щасливе життя.
В Україну я вірю та в Бога,
І чекаю на тебе щодня.
З Днем захисника України!
***
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – мужніх та патріотичних сестер та братів!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
Вітаю з Днем захисника та захисниці!
Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,
Хай мужності буде бездонная криниця
І ніколи не збиваються приціли!
***
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
***
Джерельний тихий спів води,
Безкрайніх степів простори,
І смерекові ліси,
Широкі плаї та круті гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з веселим внуком.
За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід.
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
Пісні про захисників і захисниць України
"Тартак" – "Висота / Ніхто крім нас"
"Антитіла" – "У книжках"
Олександр Рожко та Тарас Тополя – "Не сумуй"
"Гайдамаки", Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук – "УКРОП"
Збірка найкращих пісень про захисників та захисниць України
Зі святом Захисників і Захисниць України: смс-привітання
Ти – чоловік! Для нас – опора!
Ти наш сімейний захисник!
Сьогодні, завтра і учора
Коханий нами рятівник!
***
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров’я, бадьорості на довгі роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо
Добрим й відважним завжди.
***
Хоч і не носиш Ти мундира
Та знаю я: в важкий час,
Ти так, як всі солдати, світу
Врятуєш Батьківщину й нас!
***
Тебе, мій захисник, вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
Як вода джерельна будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих років!
***
З Днем захисника вітаємо!
Від біди сім’ю оберігай,
Та не забувай, що ми ще маємо,
Наш прекрасний український край!
***
Зі святом державним тебе я вітаю!
Відваги й наснаги тобі я бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
***
Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
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Mи, нaщaдки cлaвниx зaпopoжцiв, oкyпaнтaм вyxa нaдepeм!
З нaми пpaвдa, i ми пepeмoжцi, piднy зeмлю ми oбepeжeм!
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА І ЗАХИСНИЦІ УКРАЇНИ!