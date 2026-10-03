Рецепт крем-супа из цветной капусты и миндаля / © Credits

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Цветная капуста давно перестала быть просто гарниром. В рецепте, о котором рассказал шеф-повар Джозеф Хадад, она превращается в основу бархатистого крем-супа, а обжаренный миндаль придает ему глубину и приятный ореховый аромат. Немного тимьяна, сельдерея и сливочного масла, и простое овощное блюдо приобретает ресторанный характер.

Ингредиенты цветная капуста, нарезанная тонкими ломтиками 500 г шалот, мелко нарезанный 2 шт. белый лук, нарезанный 1 шт. сельдерей, нарезанный крупными кубиками ¼ корня сельдерей, тонко нарезанный 1 стебель сливочное масло 70 г оливковое масло 4 ст. л. тимьян 4 веточки миндальные хлопья или очищенный свежий миндаль 100 г вода или овощной бульон 2 л соль белый перец

Приготовление

В большой кастрюле растопите сливочное с оливковым маслом. Пока масло еще не нагрелось, добавьте лук, шалот и тимьян. Готовьте на умеренном огне, чтобы овощи постепенно стали мягкими и отдали свой аромат. Добавьте стебель и корень сельдерея и готовьте до легкого размягчения. Затем добавьте миндаль. Обжаривайте его 5–7 минут, пока он слегка не подрумянится, ведь именно так орехи раскроют свой насыщенный аромат. Добавьте цветную капусту и готовьте ещё 5–7 мин, постоянно помешивая. Влейте воду или овощной бульон, приправьте солью и перцем и оставьте суп вариться, пока все овощи полностью не станут мягкими. Переложите суп в блендер и взбейте до кремообразной консистенции. Перед подачей добавьте сверху несколько капель оливкового масла.

Этот суп — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут заиграть совершенно по-новому. Цветная капуста создает нежную основу, миндаль — аромат и текстуру, а тимьян придает блюду тонкую пряную нотку.

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