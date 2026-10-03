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Рецепт крем-супа из цветной капусты и миндаля
Нежный, ароматный и с неожиданной ореховой ноткой — этот крем-суп из цветной капусты и миндаля легко приготовить дома.
Цветная капуста давно перестала быть просто гарниром. В рецепте, о котором рассказал шеф-повар Джозеф Хадад, она превращается в основу бархатистого крем-супа, а обжаренный миндаль придает ему глубину и приятный ореховый аромат. Немного тимьяна, сельдерея и сливочного масла, и простое овощное блюдо приобретает ресторанный характер.
Ингредиенты
- цветная капуста, нарезанная тонкими ломтиками
- 500 г
- шалот, мелко нарезанный
- 2 шт.
- белый лук, нарезанный
- 1 шт.
- сельдерей, нарезанный крупными кубиками
- ¼ корня
- сельдерей, тонко нарезанный
- 1 стебель
- сливочное масло
- 70 г
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- тимьян
- 4 веточки
- миндальные хлопья или очищенный свежий миндаль
- 100 г
- вода или овощной бульон
- 2 л
- соль
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- белый перец
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Приготовление
В большой кастрюле растопите сливочное с оливковым маслом.
Пока масло еще не нагрелось, добавьте лук, шалот и тимьян.
Готовьте на умеренном огне, чтобы овощи постепенно стали мягкими и отдали свой аромат.
Добавьте стебель и корень сельдерея и готовьте до легкого размягчения.
Затем добавьте миндаль.
Обжаривайте его 5–7 минут, пока он слегка не подрумянится, ведь именно так орехи раскроют свой насыщенный аромат.
Добавьте цветную капусту и готовьте ещё 5–7 мин, постоянно помешивая.
Влейте воду или овощной бульон, приправьте солью и перцем и оставьте суп вариться, пока все овощи полностью не станут мягкими.
Переложите суп в блендер и взбейте до кремообразной консистенции.
Перед подачей добавьте сверху несколько капель оливкового масла.
Этот суп — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут заиграть совершенно по-новому. Цветная капуста создает нежную основу, миндаль — аромат и текстуру, а тимьян придает блюду тонкую пряную нотку.