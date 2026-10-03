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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Рецепт крем-супа из цветной капусты и миндаля

Нежный, ароматный и с неожиданной ореховой ноткой — этот крем-суп из цветной капусты и миндаля легко приготовить дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
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Рецепт крем-супа из цветной капусты и миндаля

Рецепт крем-супа из цветной капусты и миндаля / © Credits

Цветная капуста давно перестала быть просто гарниром. В рецепте, о котором рассказал шеф-повар Джозеф Хадад, она превращается в основу бархатистого крем-супа, а обжаренный миндаль придает ему глубину и приятный ореховый аромат. Немного тимьяна, сельдерея и сливочного масла, и простое овощное блюдо приобретает ресторанный характер.

Ингредиенты

цветная капуста, нарезанная тонкими ломтиками
500 г
шалот, мелко нарезанный
2 шт.
белый лук, нарезанный
1 шт.
сельдерей, нарезанный крупными кубиками
¼ корня
сельдерей, тонко нарезанный
1 стебель
сливочное масло
70 г
оливковое масло
4 ст. л.
тимьян
4 веточки
миндальные хлопья или очищенный свежий миндаль
100 г
вода или овощной бульон
2 л
соль
белый перец

Приготовление

  1. В большой кастрюле растопите сливочное с оливковым маслом.

  2. Пока масло еще не нагрелось, добавьте лук, шалот и тимьян.

  3. Готовьте на умеренном огне, чтобы овощи постепенно стали мягкими и отдали свой аромат.

  4. Добавьте стебель и корень сельдерея и готовьте до легкого размягчения.

  5. Затем добавьте миндаль.

  6. Обжаривайте его 5–7 минут, пока он слегка не подрумянится, ведь именно так орехи раскроют свой насыщенный аромат.

  7. Добавьте цветную капусту и готовьте ещё 5–7 мин, постоянно помешивая.

  8. Влейте воду или овощной бульон, приправьте солью и перцем и оставьте суп вариться, пока все овощи полностью не станут мягкими.

  9. Переложите суп в блендер и взбейте до кремообразной консистенции.

  10. Перед подачей добавьте сверху несколько капель оливкового масла.

Этот суп — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут заиграть совершенно по-новому. Цветная капуста создает нежную основу, миндаль — аромат и текстуру, а тимьян придает блюду тонкую пряную нотку.

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