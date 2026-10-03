Беременная пятым ребенком Сиара в обтягивающем платье и на шпильках вышла в свет

Сиара / © Getty Images

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40-летняя американская певица Сиара продемонстрировала эффектный вечерний образ на мероприятии National Geographic Society и De Beers Group, посвященном запуску нового этапа экологического проекта Okavango Eternal. Вечер состоялся в Нью-Йорке в рамках Climate Week.

Для выхода певица выбрала обтягивабщее золотое платье, которое подчеркнуло ее фигуру и буквально сияло при свете камер. Элегантный наряд Сиара дополнила изящными золотыми босоножками на шпильках.

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Сиара / © Getty Images

Свои длинные волосы певица оставила распущенными, уложив их мягкими волнами. В макияже Сиара сделала ставку на теплую цветовую гамму.

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Мероприятие было посвящено проекту Okavango Eternal, направленному на сохранение экосистемы дельты Окаванго в Ботсване.

Несмотря на свое интересное положение звезда продолжает вести активную светскую жизнь. Ранее, напомним, беременная Сиара появилась на фэшн-тусовке в Милане.

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