- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная пятым ребенком Сиара в обтягивающем платье и на шпильках вышла в свет
Несмотря на свое интересное положение звезда продолжает вести активную светскую жизнь.
40-летняя американская певица Сиара продемонстрировала эффектный вечерний образ на мероприятии National Geographic Society и De Beers Group, посвященном запуску нового этапа экологического проекта Okavango Eternal. Вечер состоялся в Нью-Йорке в рамках Climate Week.
Для выхода певица выбрала обтягивабщее золотое платье, которое подчеркнуло ее фигуру и буквально сияло при свете камер. Элегантный наряд Сиара дополнила изящными золотыми босоножками на шпильках.
Свои длинные волосы певица оставила распущенными, уложив их мягкими волнами. В макияже Сиара сделала ставку на теплую цветовую гамму.
Мероприятие было посвящено проекту Okavango Eternal, направленному на сохранение экосистемы дельты Окаванго в Ботсване.
Несмотря на свое интересное положение звезда продолжает вести активную светскую жизнь. Ранее, напомним, беременная Сиара появилась на фэшн-тусовке в Милане.