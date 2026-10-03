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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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62
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1 хв

Вагітна п’ятою дитиною Сіара в обтислій сукні і на шпильках вийшла в світ

Незважаючи на свій цікавий стан зірка продовжує вести активне світське життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сіара

Сіара / © Getty Images

40-річна американська співачка Сіара продемонструвала ефектний вечірній образ на заході National Geographic Society та De Beers Group, присвяченому запуску нового етапу екологічного проєкту Okavango Eternal. Вечір відбувся в Нью-Йорку в рамках Climate Week.

Для виходу співачка обрала обтислу золоту сукню, яка підкреслила її фігуру й буквально сяяла у світлі камер. Елегантне вбрання Сіара доповнила витонченими золотими босоніжками на шпильках.

Сіара / © Getty Images

Сіара / © Getty Images

Співачка залишила своє довге волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями. У макіяжі Сіара зробила ставку на теплу кольорову гаму.

Захід був присвячений проєкту Okavango Eternal, спрямованому на збереження екосистеми дельти Окаванго в Ботсвані.

Незважаючи на свій цікавий стан зірка продовжує вести активне світське життя. Нагадаємо, раніше вагітна Сіара з’явилася на модній вечірці в Мілані.

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