- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна п’ятою дитиною Сіара в обтислій сукні і на шпильках вийшла в світ
Незважаючи на свій цікавий стан зірка продовжує вести активне світське життя.
40-річна американська співачка Сіара продемонструвала ефектний вечірній образ на заході National Geographic Society та De Beers Group, присвяченому запуску нового етапу екологічного проєкту Okavango Eternal. Вечір відбувся в Нью-Йорку в рамках Climate Week.
Для виходу співачка обрала обтислу золоту сукню, яка підкреслила її фігуру й буквально сяяла у світлі камер. Елегантне вбрання Сіара доповнила витонченими золотими босоніжками на шпильках.
Співачка залишила своє довге волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями. У макіяжі Сіара зробила ставку на теплу кольорову гаму.
Захід був присвячений проєкту Okavango Eternal, спрямованому на збереження екосистеми дельти Окаванго в Ботсвані.
Незважаючи на свій цікавий стан зірка продовжує вести активне світське життя. Нагадаємо, раніше вагітна Сіара з’явилася на модній вечірці в Мілані.