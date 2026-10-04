Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ігнорують сигнали свого тіла

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Ніби скануючи стан організму, воно на ранніх стадіях за допомогою найрізноманітніших сигналів — наприклад, напруження у плечах, сухості очей або несподіваного відчуття голоду — попереджає нас про потенційну небезпеку на найнезначніших стадіях.

Звернувши на них увагу, можна уникнути серйозних проблем зі здоров’ям, але користуються такою можливістю не всі.

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Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ігнорують сигнали свого тіла.

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Овен

Овни навіть незначні проблеми зі здоров’ям сприймають як прикру перешкоду, яка заважає їм досягти поставленої мети. У представників знака щодня є великий список справ, який їм необхідно виконати, тому вони можуть проігнорувати навіть серйозні сигнали від організму, не кажучи вже про дрібні.

Рак

Раки часто ігнорують сигнали, які надсилає їм тіло, та не звертаються до лікаря через властивий їм фаталізм: вони впевнені, що все станеться саме так, як написано у них на роду, а отже, можна не сіпатися — однаково нічого не допоможе. Причому підсвідомо вони розуміють, що помиляються, однак для виправлення ситуації нічого не роблять.

Стрілець

Стрільці живуть за принципом, який можна вважати злочинним: поболить і минеться. Представники знака вірять: якщо не звертати уваги на те, що десь закололо чи заболіло, то ситуація вирішиться сама собою. Вони можуть схаменутися зазвичай тоді, коли вже складно щось змінити, з запізненням звинувачуючи в тому, що сталося, власну легковажність.

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