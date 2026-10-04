Удар по Києву та ситуація на кордонах: головні новини ночі 4 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 жовтня 2026 року:

ЄС відповів на погрози Росії дипломатам у Києві: що буде з представництвом Читати далі –>

Росія може берегти балістичні ракети на зиму: аналітик пояснив, чого чекати Читати далі –>

У Києві уламки спричинили пожежу в Деснянському районі Читати далі –>

Попри посилення обстрілів українці масово не виїжджають: що показав рух на кордоні Читати далі –>