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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3197
Час на прочитання
1 хв

Удар по Києву та ситуація на кордонах: головні новини ночі 4 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Кордон

Кордон

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 жовтня 2026 року:

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  • Росія може берегти балістичні ракети на зиму: аналітик пояснив, чого чекати Читати далі –>

  • У Києві уламки спричинили пожежу в Деснянському районі Читати далі –>

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  • Російський пропагандист налякав росіян "понад 400 дронами ЗСУ": Москва вже повідомляє про атаку Читати далі –>

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