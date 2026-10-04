Поліція США / © Associated Press

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У парку американського міста Балтимор сталася стрілянина через суперечку за місце для паркування. Загинула 12-річна дівчинка, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

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За словами комісара поліції Річарда Ворлі, правоохоронці розшукують двох озброєних чоловіків, які влаштували перестрілку поблизу парку Ліона Дея.

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Між чоловіками виникла суперечка через місце для паркування. Унаслідок перехресного вогню була застрелена 12-річна дівчинка, яка прийшла подивитися юнацький футбольний матч.

«Двоє чоловіків, чи так званих чоловіків, вступили в суперечку, і тепер цієї дитини не стало», — заявив мер Балтимора Брендон Скотт.

Також постраждала 25-річна жінка, яка була разом із дівчинкою, та двоє чоловіків віком 23 і 28 років. За словами поліції, їхні поранення не становлять загрози для життя.

Нагадаємо, у США на паркованні біля місцевого спортивного комплексу сталася стрілянина. Жертвою виявився 40-річний Джонатан Мак-Кінсі — директор з інженерії в ігровому підрозділі відомого видання The New York Time.

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