Стрельба из-за паркоместа — погибла 12-летняя девочка

Полиция США / © Associated Press

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В парке американского города Балтимор произошла стрельба из-за спора за место для парковки. Погибла 12-летняя девочка, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

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По словам комиссара полиции Ричарда Уорли, правоохранители разыскивают двух вооруженных мужчин, устроивших перестрелку вблизи парка Лиона Дея.

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Между мужчинами возник спор из-за парковочного места. В результате перекрестного огня была застрелена 12-летняя девочка, которая пришла посмотреть юношеский футбольный матч.

«Двое мужчин, или так называемых мужчин, вступили в спор, и теперь этого ребенка не стало», — заявил мэр Балтимора Брендон Скотт.

Также пострадала 25-летняя женщина, которая была вместе с девочкой, и двое мужчин в возрасте 23 и 28 лет. По словам полиции, их ранения не представляют угрозы жизни.

Напомним, в США на парковке возле местного спортивного комплекса произошла стрельба. Жертвой оказался 40-летний Джонатан Мак-Кинси — директор по инженерии в игровом подразделении известного издания The New York Time.

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