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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

М’ясо, тушковане у сливовому соусі: рецепт вишуканої гарячої страви

Ніжне свиняче м’ясо зі свіжими сливами та кисло-солодким соусом готується дуже просто й швидко.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
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М'ясо, тушковане у сливовому соусі

М’ясо, тушковане у сливовому соусі / © Credits

Це чудовий варіант приготування швидкої страви без тривалого маринування та запікання. До цього м’яса підійде будь-який гарнір.

Інгредієнти

свинина
500 г
свіжі сливи
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубки
вода
100 мл
соєвий соус
2 ст. л.
лимонний сік
1 ст. л.
мед
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. М’ясо помийте та наріжте невеликими смужками.

  2. Цибулю і часник очистьте та наріжте довільними шматочками.

  3. Сливи помийте, видаліть кісточки та розділіть на дві частини.

  4. У чашу блендера викладіть сливи, цибулю, часник і подрібніть до однорідної маси.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте м’ясо до легкої золотистої скоринки.

  6. Додайте сливове пюре, соєвий соус, воду, мед, мелений чорний перець, влийте лимонний сік, посоліть і перемішайте.

  7. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 40–50 хвилин до м’якості м’яса.

Поради:

  • М’ясо можна використовувати будь-яке.

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