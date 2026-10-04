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М’ясо, тушковане у сливовому соусі: рецепт вишуканої гарячої страви
Ніжне свиняче м’ясо зі свіжими сливами та кисло-солодким соусом готується дуже просто й швидко.
Це чудовий варіант приготування швидкої страви без тривалого маринування та запікання. До цього м’яса підійде будь-який гарнір.
Інгредієнти
- свинина
- 500 г
- свіжі сливи
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- вода
- 100 мл
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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М’ясо помийте та наріжте невеликими смужками.
Цибулю і часник очистьте та наріжте довільними шматочками.
Сливи помийте, видаліть кісточки та розділіть на дві частини.
У чашу блендера викладіть сливи, цибулю, часник і подрібніть до однорідної маси.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте м’ясо до легкої золотистої скоринки.
Додайте сливове пюре, соєвий соус, воду, мед, мелений чорний перець, влийте лимонний сік, посоліть і перемішайте.
Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 40–50 хвилин до м’якості м’яса.
Поради:
М’ясо можна використовувати будь-яке.