13-річна дівчинка з Кіровоградщини народила після зґвалтування: потерпіла дитина шокувала заявою

На Кіровоградщині засудили чоловіка / © Unsplash

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У Кіровоградській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки. Дитина після насильства завагітніла та народила.

Про це йдеться у вироку Маловисківського районного суду Кіровоградської області.

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Чоловік зґвалтував дитину

Як встановив суд, злочин стався наприкінці 2024 року. Підсудний, скористався безпорадним станом 13-річної дівчини, яка разом із матір’ю регулярно приходила до його будинку допомагати доглядати за його власною дитиною.

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Злочинець, погрожуючи фізичним насильством, неодноразово вчиняв щодо дитини дії сексуального характеру. Унаслідок зґвалтування дівчинка завагітніла та в серпні 2025 року у тринадцятирічному віці народила дитину. Через перенесений важкий психологічний шок та вік неповнолітня матір змушена була залишити новонародженого малюка в пологовому будинку.

Вина чоловіка була повністю доведена сукупністю доказів, зокрема ДНК-експертизою, яка підтвердила його батьківство щодо народженої дитини з ймовірністю 99,99999999%.

Позиція обвинуваченого та суду

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, однак намагався перекласти частину відповідальності на поведінку матері потерпілої та самої дитини, цинічно заявляючи, що «не стримався». Суд розцінив таке «каяття» як суто формальне та не знайшов жодних обставин, які б пом’якшували покарання.

Крім того, під час судового процесу з’ясувалося, що чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин — зґвалтування (за Кримінальним кодексом 1961 року). Хоча юридично судимість була погашена, ця обставина охарактеризувала його як особу, схильну до вчинення статевих злочинів.

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Що розповіла потерпіла

Дівчинка розповіла, що у вересні 2024 року чоловік її зґвалтував.

«Дізналася що вона вагітна на 32 тижні в лікарні. Вирішила дитину народжувати, але батьки говорили що дитину треба буде залишити в лікарні, оскільки вона сама ще дитина, погодилася з батьками», — йдеться у свідчені дитини.

Рішення суду

29 вересня 2026 року суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Суд ухвалив:

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Призначити засудженому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі (строк відбування рахується з моменту затримання у вересні 2025 року).

Внести відомості про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (реєстру педофілів).

Задовольнити цивільний позов та стягнути із засудженого на користь постраждалої дівчини 300 000 гривень компенсації за завдану моральну шкоду.

Стягнути із засудженого майже 14 тисяч гривень судових витрат за проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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