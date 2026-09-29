У Києві судитимуть подружжя за дитячу порнографію: вітчима також звинувачують у зґвалтуванні падчерки

Суд / © Unsplash

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У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо подружжя, яке, за даними слідства, виготовляло та продавало порнографічний контент за участю неповнолітньої. Чоловікові також інкримінують зґвалтування його 12-річної падчерки.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

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Речові докази

Що відомо про справу

За даними Святошинської окружної прокуратури Києва, жінка та її чоловік організували вдома виробництво забороненого контенту. До зйомок вони залучали доньку жінки, яка на той момент була неповнолітньою.

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Правоохоронцям про діяльність родичів дівчина розповіла вже після досягнення повноліття. Вона також заявила про сексуальне насильство з боку вітчима.

Підозрюваний

Подружжя викрили у лютому 2026 року. Під час обшуку в їхній квартирі правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, відеофайли за участю дітей та інші предмети, які, за даними слідства, використовувалися для створення забороненого контенту.

З’ясувалося, що подружжя не мало постійної роботи та заробляло на продажі відео. Контент, зокрема за участю неповнолітньої, вони поширювали через Telegram-канали.

Наразі обидва обвинувачені перебувають під вартою. Жінці у разі доведення вини загрожує до 15 років позбавлення волі, чоловікові — довічне ув’язнення.

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Підозрювана

Досудове розслідування здійснювали правоохоронці за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва.

Раніше у Києві суд виніс вирок жінці, яка залучала своїх малолітніх доньок до створення та поширення забороненого контенту заради заробітку. За даними прокуратури, йдеться про дівчат віком 8 та 10 років, а згодом до незаконної діяльності жінка залучила ще й свою неповнолітню куму. Обидві обвинувачені визнали провину в суді. Суд визнав їх винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх до участі у створенні такого контенту.

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