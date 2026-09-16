На Закарпатті чоловіка підозрюють у зґвалтуванні власної матері: моторошні подробиці

Підозрюваний

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На Закарпатті поліція затримала 48-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні його 68-річної матері. Жінку госпіталізували до лікарні з кровотечею.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Закарпатській області.

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Що відомо про справу

За даними правоохоронців, вранці 16 вересня о 09:02 до поліції звернулися медики Іршавської міської лікарні. Вони повідомили про госпіталізацію 68-річної жінки.

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Пацієнтка розповіла медикам, що її сексуально скривдив власний син.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Хустського районного управління. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та зібрали докази, які, за даними поліції, попередньо підтверджують слова потерпілої.

З'ясувалося, що подія сталася вночі за місцем спільного проживання матері та сина. На момент інциденту 48-річний чоловік був напідпитку — це підтвердило медичне освідування.

Поліцейські затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його помістять до ізолятора тимчасового тримання.

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Наразі слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру. Його дії попередньо кваліфікували за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування. Триває досудове розслідування.

Чоловік вважається невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, доки його провину не буде доведено.

Раніше у Києві 50-річного чоловіка засудили до восьми років ув’язнення за зґвалтування 22-річної падчерки, яка має психічний розлад. За даними слідства, чоловік жив із родиною від 2019 року. Мати дівчини, яка є її опікункою, залишала доньку під його наглядом. Через психічне захворювання потерпіла сприймає реальність на рівні дитини віком приблизно 5–10 років. 2024 року мати дізналася про вагітність доньки. Після народження дитини експертиза встановила, що її батьком є вітчим. Дівчина народила доньку, від якої родина згодом відмовилася, тож дитину передали на усиновлення.

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