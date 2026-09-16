Чанахі по-львівськи: рецепт ситної страви для вечері

Чанахі по-львівськи tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Чанахі — страва, створена для прохолодних вечорів, адже вона ароматна, густа та дуже домашня. У рецепті зі сторінки mil_alexx_pp усі інгредієнти спочатку окремо обсмажують до золотистої скоринки, а потім викладають шарами у горщики та доводять до готовності у духовці. У результаті ви отримуєте насичений смак і страву, якої вистачить на велику компанію.

Чанахі по-львівськи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Інгредієнти

Для чанахі

картопля — 500 г

м’ясо (куряче філе чи свинину) — 500 г

гриби — 250 г

морква — 150 г

цибуля — 150 г

консервована квасоля — 2 банки по 500 г

Додатково знадобляться

томатне пюре — 6 ст. л

олія — 40 г

борошно — 40 г

часник — 3–4 зубчики

вода чи курячий бульйон — 1,5 л

сіль

мелений перець

лавровий лист

перець горошком

Чанахі по-львівськи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

Спочатку наріжте картоплю кубиками та обсмажте на олії до золотистої скоринки. Перекладіть її на тарілку. На тій самій сковороді обсмажте невеликими шматочками м’ясо з усіх боків. Посоліть, поперчіть, додайте борошно, добре перемішайте та також відкладіть. Гриби наріжте великими шматками та підрум’яньте на сухій сковороді без спецій. Окремо обсмажте цибулю, моркву та подрібнений часник на олії, приблизно 7–8 хв. Тепер час збирати чанахи, на дно кожного горщика викладіть картоплю, потім м’ясо, лавровий лист і по три горошини перцю. Додайте трохи солі та приблизно столову ложку томатного пюре чи чайну ложку томатної пасти. Наступними шарами йдуть гриби, овочева засмажка та 3–4 ст. л квасолі. Особливо смачно буде з квасолею у томатному соусі. Залийте горщики киплячою водою чи курячим бульйоном, накрийте кришками та поставте на деко. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів, якщо рідина під час запікання переллється. Готуйте чанахи у духовці за температури 180°C приблизно 60 хв. Перед подаванням посипте свіжою зеленню.

Приготування таких чанах потребує трохи часу та терпіння, зате старава винагородить густим ароматом, ніжним м’ясом і насиченим смаком овочів, грибів та квасолі.

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