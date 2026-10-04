"Україна буде відповідати": Зеленський натякнув на Кримський міст на тлі ударів РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливих ударів України по Кримському мосту, заявив, що Росія отримуватиме відповідь на свої атаки. Водночас він наголосив, що якщо російська армія руйнує українську цивільну інфраструктуру, зокрема мости в Києві, українські сили зосереджуватимуть удари на військовій логістиці противника.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції 4 жовтня, передає кореспондентка ТСН.

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Україна відповідатиме на удари РФ

За словами президента, Україна не залишатиме без відповіді російські атаки. При цьому характер українських ударів залежатиме від того, яку саме інфраструктуру використовує російська армія для ведення війни.

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Зеленський підкреслив, що пріоритетом для України є саме військова логістика — об’єкти та маршрути, якими Росія користується для постачання зброї та посилення своїх військових можливостей.

«Україна буде відповідати. І в цьому все», — заявив президент.

Він додав, що якщо йдеться про хаби, де зосереджені безпілотники, зброя або інші військові ресурси, Україна також завдаватиме по них ударів.

Чому Путін б’є по Інтернету

Окремо Зеленський розкритикував російські удари по інтернет-інфраструктурі, дата-центрах, мобільному зв’язку та інших об’єктах, які використовуються цивільним населенням.

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За його словами, російське керівництво має розуміти, що такі атаки матимуть відповідь з боку України. Президент припустив, що Володимир Путін усвідомлює цю закономірність і має розуміти наслідки подальшого знищення інфраструктури.

«Я просто в шоці від того, що вони вільно, відкрито б’ють по хабах, по мобільному зв’язку», — сказав Зеленський.

Він також поставив під сумнів доцільність російських ударів по Інтернету та засобах зв’язку, оскільки від таких дій, за його словами, потерпатиме і цивільне населення Росії.

«Я думаю, що він [Путін] розраховує, що у нього не буде Інтернету, якщо чесно. Тому що він і так вже „риба“, хоче бути в „акваріумі“ повністю, і хоче, щоб у людей не було Інтернету», — сказав Зеленський.

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Президент також згадав про посилення протиповітряної оборони Москви за рахунок інших російських регіонів. На його думку, це свідчить про те, що Кремль концентрує ресурси для захисту столиці, залишаючи інші території менш захищеними.

«Якщо наші мости впадуть…»

Говорячи про російські удари по українських мостах, Зеленський заявив, що Україна розглядає такі атаки передусім як спробу порушити її логістику.

За його словами, якщо Росія продовжить бити по українських мостах та інших логістичних об’єктах, українська сторона відповідатиме по відповідній військовій інфраструктурі РФ.

«Якщо він б’є по мостах, ми завжди кажемо: слухайте, ми не терористи і ми повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити бити по нашій логістиці», — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що руйнування мостів матиме наслідки не лише для України, а й для російського населення у разі відповідної ескалації.

Необхідність тиску США на Путіна

Президент також заявив, що нинішні дії Росії не свідчать про готовність Кремля до завершення війни. За його словами, на тлі російських ударів по інфраструктурі заяви про можливість завершення війни виглядають суперечливо.

«Це точно не закінчення. Це не мирне обличчя — те, що зараз відбувається з цією війною», — сказав Зеленський.

На його думку, однією з причин продовження російських атак є недостатній тиск на Москву з боку Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що Вашингтон має посилити тиск на російське керівництво.

«Сильний повинен бути тиск від Сполучених Штатів Америки. Він [президент РФ Володимир Путін] Трампа боїться, як би там не було», — заявив український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав удари по мостах у Києві терором і заявив, що українська влада готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень столичної інфраструктури.

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