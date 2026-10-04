Збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Георгій Судаков / © УАФ

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Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков пропустить матч четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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24-річний українець не зіграє в поєдинку з угорцями через пошкодження і повертається до розташування свого клубу — португальської "Бенфіки".

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Зазначимо, що Судаков відзначився гольовою передачею в матчі першого туру Ліги націй проти Угорщини, де українці в Будапешті перемогли з рахунком 1:0.

Матч Україна — Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.

Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки. Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

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Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив розгромну поразку від Північної Ірландії у Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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