Безробітним в Україні можуть платити майже вдвічі більше: що треба зробити

Виплати

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Українці, які втратили роботу, можуть отримувати допомогу з безробіття лише протягом обмеженого часу. 2026 року максимальна виплата становить 8 647 гривень на місяць і нараховується до 90 днів.

Про це пишуть Новини.LIVE.

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Водночас через службу зайнятості можна отримувати й більші суми — наприклад, за участь у суспільно корисних роботах, а також скористатися грантами чи ваучерами на навчання.

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Як отримувати більше за 8 647 гривень

Один із варіантів — долучитися до «Армії відновлення». Йдеться про суспільно корисні роботи, до яких служба зайнятості залучає людей, які тимчасово залишаються без постійної роботи.

2026 року за таку роботу платять щонайменше 12 970,50 гривні на місяць. У прифронтових районах, а також для ветеранів виплата може сягати 17 294 гривень.

Період такої роботи також зараховується до страхового стажу.

Що робити, якщо нарахували лише мінімальну допомогу

Іноді людина зі страховим стажем отримує лише мінімальну виплату — 3 900 гривень. Таке може статися, якщо під час оформлення через «Дію» у державних реєстрах немає повної інформації про зарплату або стаж.

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Якщо за останній рік людина має щонайменше сім місяців страхового стажу, вона може звернутися до центру зайнятості та підтвердити відсутні дані.

Для цього можуть знадобитися довідки про зарплату, трудова книжка або документи про освіту. Після уточнення інформації виплату можуть перерахувати з урахуванням попереднього офіційного доходу, однак не вище 8 647 гривень на місяць.

Гранти та навчання

Ще один варіант — програма «Власна справа». На відкриття або розвиток бізнесу можна отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 гривень.

Для ветеранів та членів їхніх сімей передбачені гранти до 1 мільйона гривень. Однією з умов програми є створення робочих місць.

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Крім того, служба зайнятості видає ваучери на навчання. 2026 року їхня вартість може сягати 30 280 гривень. Кошти можна використати для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації.

Через що можна втратити виплати

Під час отримання допомоги потрібно підтримувати зв’язок із кар’єрним радником та приходити у визначені дні. Пропуски без поважної причини можуть вплинути на виплати.

Також необхідно повідомляти службу зайнятості про працевлаштування, відкриття ФОП чи інші зміни, які впливають на статус безробітного.

Якщо з’ясується, що допомогу отримували без законних підстав, виплачені кошти доведеться повернути.

Хто може отримувати підвищені пенсії

Раніше ми також писали, що окремі категорії українців можуть отримувати підвищені пенсійні виплати. Зокрема, непрацюючим людям з інвалідністю II або III групи за наявності необхідного страхового стажу пенсію з інвалідності можуть призначити у розмірі 100% пенсії за віком.

Також частині пенсіонерів автоматично нараховують вікові доплати. Зокрема, українцям від 70 до 74 років передбачена надбавка у 300 грн.

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