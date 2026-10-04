Чому росіяни змушені масово скуповувати китайські електромобілі: NYT про наслідки українських атак

Дефіцит пального перетворюється на виклик для Путіна: у Росії вдвічі зріс попит на електромобілі / © Associated Press

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Росіяни скуповують китайські електромобілі, оскільки українські атаки призвели до дефіциту палива. Оскільки Україна дедалі більше переносить війну на територію Росії, наслідки можуть бути найбільш помітними на дорогах.

Про це пише The New York Times.

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За даними видання, зкінця червня ринок електромобілів у Росії виріс більш ніж удвічі. Більшість електромобілів, що продаються в країні, китайського виробництва.

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Росія намагається надолужити втрачене. Протягом багатьох років, поки інші країни розвивали ланцюжки постачання електромобілів та зарядну інфраструктуру, Росія заплющувала на це очі.

Її статус одного із провідних світових виробників нафти раніше забезпечував низькі ціни на бензин. Величезні відстані між великими містами означали, що мережі зарядних станцій економічно невигідні без гарантованого попиту. А суворі зими вимагали від автовиробників значну адаптацію моделей до кліматичних умов.

Зараз електромобілі раптово стали звичнішим явищем на російських дорогах, особливо у великих містах. За даними Мміністерства промисловості та торгівлі Росії, кількість проданих у країні-агресорці електромобілів, включаючи гібриди, зросла з 43 000 у період із січня по серпень 2025 року до більш ніж 83 000 за той же період цього року.

До кінця вересня частка чисто електричних автомобілів і гібридів, що підключаються, здатних їздити без бензину, досягла 11,5% російського автомобільного ринку, в порівнянні з приблизно 5% на початку року.

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Частка ринку електромобілів у Росії зараз трохи перевищує аналогічний показник у США, але становить лише невелику частку від частки у Китаї, яка становить 45%.

Нестача палива викликає занепокоєння у багатьох росіян, які звикли вважати війну в Україні лише неприємністю. Ця проблема загрожує перетворитись на серйозний політичний виклик для путінського режиму.

Ситуація в Москві була ще гіршою на початку липня і середині серпня, коли паливо було лише на чверті заправок. Щоб спробувати врегулювати кризу, російська влада дозволила продаж бензину та дизеля нижчої якості. Однак після використання низькоякісного палива деякі машини почали ламатися.

Олександр, керівник московської ремонтної майстерні, що спеціалізується на Volvo, розповів, що за два тижні серпня до нього надійшло 15 дизельних автомобілів із забитими фільтрами сажі. Він пов’язує цю проблему із паливом низької якості.

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У міру продовження паливної кризи дилерські центри продажу електромобілів спорожніли, а кількість оголошень про продаж вживаних електромобілів скоротилася.

У величезному дилерському комплексі на північний захід від Москви менеджер компанії Evolute, що випускає електромобілі російського збирання на основі китайських розробок, заявив, що машини на майданчику закінчилися, і можливості записатися в чергу немає.

У комплексі знаходиться понад 40 автосалонів, більшість з яких раніше продавали в основному автомобілі західних, японських та південнокорейських марок. Нині тут налічується понад 25 китайських автосалонів.

На вулицях Москви та на парковках з’явилися черги біля зарядних станцій. Днями 40-річний Олександр заряджав червоний «Москвич» — культову радянську марку, відроджену на базі перейменованої китайської моделі. Він розповів, що йому довелося об’їздити весь центр Москви, щоб знайти зарядну станцію, що працює, без черги.

«Москвич 3» бренду Sehol, що випускається китайською компанією JAC Motors з 2022 року / © Вікіпедія

«Загалом інфраструктура відсутня», — сказав Олександр.

Він зазначив, що «Москвич» належав його роботодавцю, додавши, що ніколи не купив би собі електромобіль через його вартість та брак зарядних станцій.

Деякі пересіли на електровелосипеди або електросамокати або спробували переобладнати свої автомобілі на природний газ. Інші перейшли на громадський транспорт, зокрема міжміські автобуси.

Автоексперт Сергій Целіков зазначив, що, хоча частка повністю електричних автомобілів подвоїлася, у Росії вони, як і раніше, залишаються чимось незвичайним, насамперед через свою вартість. За його прогнозами, гібридні автомобілі продовжуватимуть завойовувати частку ринку.

У Росії електромобілі можуть зіткнутися з іміджевим бар’єром. Для деяких вони просто недостатньо «мужні». 51-річний «типовий росіянин» Ігор, який стояв у довгій черзі за бензином під Москвою, висловив саме таку думку. «Я ніколи не купив би електромобіль. Вони шкідливі для чоловічого здоров’я і дуже дорогі», — сказав він.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна подвоїть удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на удари по мостах в українській столиці.

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