Як Україна відповість на удари по мостах: Зеленський назвав цілі для атак у Росії

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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Україна подвоїть удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову тактику масованих атак РФ по цивільній інфраструктурі українських міст, зокрема по мостах в українській столиці. Водночас Сили оборони не завдаватимуть ударів по цивільних об’єктах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, якого цитує Reuters.

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За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи, які, за його твердженням, свідчать про зміну підходів Росії до повітряних атак напередодні зими. Президент заявив, що нова російська тактика передбачає удари по ширшому колу цивільної інфраструктури.

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Росія атакує інфраструктуру українських міст

Зеленський розповів, що протягом останнього тижня Київ зазнає регулярних російських ударів по енергетичних і телекомунікаційних об’єктах, дорожній та залізничній інфраструктурі. За його словами, Росія також уперше почала атакувати мости через Дніпро, які сполучають східну та західну частини столиці.

«Ми бачили документи й знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру… логістику… дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, аби вони залишали столицю, залишали різні міста. Це мета операції», — сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не планує копіювати російську тактику та завдавати невибіркових ударів по цивільній інфраструктурі.

У Києві готують відповідь

Президент заявив, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі атаками по російському енергетичному сектору. Передусім ідеться про нафтопереробні підприємства, які, за словами Зеленського, забезпечують Росію коштами для продовження війни.

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«Ми маємо відповідати будь-яким чином (який можемо). На їхні атаки по нашій енергетиці ми мусимо відповідати по їхній енергетиці. Передусім по нафтопереробниках: це те, що дає їм гроші на цю війну», — заявив Зеленський.

Водночас президент підкреслив: «Ми, звісно, не відповідатимемо, як вони, по будь-яких цивільних об’єктах».

Сигналів від Путіна щодо перемир’я немає

За словами президента, Київ не отримував від Москви сигналів про готовність Володимира Путіна до мирних переговорів або до домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зеленський також заявив, що зміна російської тактики може бути пов’язана з прагненням Путіна демонструвати силу на тлі ситуації на фронті та зростання російських втрат.

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Reuters зазначає, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Україну утриматися від ударів по російських нафтових об’єктах, заявляючи, що такі атаки можуть сприяти зростанню світових цін на дизельне паливо. Попри це, Зеленський заявив про намір посилити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі у відповідь на нову хвилю російських атак.

Нагадаємо, у той час, коли російська армія здійснює масовані атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення українських міст, українські військові завдають ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської воєнної машини. Зокрема, ЗСУ вразили позиції розрахунків ракетних комплексів «Іскандер» у Брянській області РФ.

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