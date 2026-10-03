Ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході: Зеленський назвав терміни для FP-9

Балістична ракета FP-9 / © Fire Point

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Україна планує вже цієї осені завершити розробку нової далекобійної ракети FP-9, яка, за даними виробника Fire Point, матиме дальність, достатню для ураження цілей у Москві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Reuters.

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Цього тижня Україна повідомила про перше бойове застосування власної балістичної ракети FP-7 з дальністю близько 250 км. Паралельно триває робота над значно далекобійнішою версією — FP-9.

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Зеленський розповів, що особисто телефонував виробнику, аби прискорити завершення розробки.

«Я запитав їх: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений», — сказав президент.

За словами Зеленського, посилення українських далекобійних можливостей відбувається на тлі нових російських атак і гібридних операцій у Європі. Він вважає, що Москва намагається залякати європейське населення та послабити підтримку України.

Росія такі звинувачення відкидає.

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Президент також повідомив, що після переговорів з європейськими посадовцями у Брюсселі Україна знайшла фінансування для виконання замовлень на безпілотники, необхідні для продовження бойових дій на початку 2027 року.

Крім того, українська сторона разом із європейськими партнерами працює над покриттям дефіциту оборонного бюджету у розмірі 27 млрд доларів. За словами Зеленського, йдеться про поєднання внутрішнього перерозподілу коштів, двосторонньої допомоги та використання частини кредитного фінансування ЄС.

Україна вперше застосувала власну балістичну ракету FP-7

Нагадаємо, Україна вперше успішно застосувала в бойових умовах власну балістичну ракету FP-7.

Як писав The Wall Street Journal, ракета здатна завдавати значно потужніших ударів, ніж далекобійні дрони, а її перше бойове застосування стало важливим кроком у відновленні українських ракетних спроможностей.

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FP-7 уже пройшла випробування та перебувала на стадії кодифікації. Водночас темпи її серійного виробництва можуть залишатися обмеженими через можливості українського оборонно-промислового комплексу.

До слова, ще в серпні колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про успішне випробування української балістичної ракети, яка вразила ціль без відхилень. Федоров також висловив думку, що найкращим способом зупинити російські удари є знищення ворожих пускових команд за допомогою власної балістики вже за кілька хвилин після ворожого запуску. Ексміністр інформував, що проєкт потребує завершення випробувань та переходу до бойового використання.

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