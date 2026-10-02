Балістична ракета FP-7 — новий козир України на фронті: куди вона зможе дістати

Запуск ракети FP-7 / © скриншот з відео

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Нова українська балістична ракета FP-7 може посилити удари по російських тилах і прифронтових районах. Експерт Дмитро Жмайло пояснив, які завдання може виконувати це розроблення та чому її порівнюють з американською системою ATACMS.

Які характеристики має FP-7

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів про можливості української ракети в ефірі телемарафону.

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За його словами, FP-7 має дальність ураження близько 250 кілометрів і бойову частину вагою приблизно 200 кілограмів. Заявлена похибка під час ураження цілі становить до 15 метрів.

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«Ракета FP-7 має дальність ураження близько 250 кілометрів, досить непогану бойову частину — 200 кілограмів. Похибка ураження цілі — десь до 15 метрів, як заявляють виробники. Це набагато дешевший аналог ракети ATACMS», — сказав Жмайло.

Експерт наголосив, що поєднання дальності, бойової частини та точності може зробити FP-7 важливим інструментом для ураження російських військових об’єктів на оперативній глибині.

Які завдання виконуватиме ракета

За словами Дмитра Жмайла, нову українську балістичну ракету можна розглядати щонайменше у двох головних аспектах.

Перше завдання — удари по російських складах боєприпасів, командних пунктах і логістичних центрах у тилу. Друге — ураження цілей у прифронтових і прикордонних районах, зокрема тих, які складно знищити безпілотниками.

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«Її необхідно розглядати як засіб для ударів по тилах Росії, навіть по лінії бойового зіткнення, по складах боєприпасів, які вони закопують. Їх дуже важко "відкопати" дронами», — пояснив експерт.

Удари по місцях зберігання боєприпасів, пунктах постачання та транспортних вузлах можуть змусити російське командування відсувати склади далі від фронту, збільшувати маршрути доставлення та витрачати більше ресурсів на їхнє прикриття.

Як ATACMS вплинули на перебіг війни

Дмитро Жмайло нагадав, що американські ракети ATACMS, які запускалися з комплексів HIMARS, відіграли важливу роль 2022–2023 років.

За його словами, ці системи допомогли сповільнити наступальні дії російських військ у перший рік повномасштабного вторгнення, коли армія РФ намагалася просуватися та витісняти українські сили зі східних регіонів.

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Ракетні удари по складах і логістичних центрах змушували російські війська змінювати систему забезпечення. Боєприпаси та техніку доводилося переміщувати далі від лінії фронту, що ускладнювало постачання підрозділів.

Експерт також згадав Курську операцію. За його словами, тоді українські сили системно завдавали ударів по російських складах боєприпасів і логістичних центрах, намагаючись послабити забезпечення ворожого угруповання.

Саме тому, на думку Жмайла, українську FP-7 варто розглядати не як окрему новинку, а як частину ширшої системи далекобійного ураження.

Що відомо про бойове застосування FP-7

1 жовтня Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. За інформацією The Wall Street Journal, ціллю стала російська військова позиція на тимчасово окупованій території України. Офіційні деталі щодо результатів удару поки що не розголошувалися.

За даними виробника Fire Point, FP-7 може долати відстань близько 250 кілометрів, підніматися на висоту до 60 кілометрів і нести бойову частину вагою приблизно 200 кілограмів. Це більш ніж утричі перевищує масу бойової частини далекобійного безпілотника FP-1 цієї ж компанії.

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