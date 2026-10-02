Щоб у домі не було сварок і злиднів: незвичайні обереги від злих сусідів

Рослини-обереги / © Фото з відкритих джерел

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В українській народній традиції існувало чимало незвичайних способів захистити оселю від негараздів. За народними повір’ями, заздрість та недобрі думки інших людей могли принести в дім сварки, хвороби й злидні, тому для захисту житла використовували рослини, сіль та навіть старі предмети.

Про такі традиції пише видання Радіо Трек.

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Вважалося, що особливої уваги потребують стосунки із сусідами. За давніми повір’ями, недоброзичливість або заздрість з їхнього боку могли негативно впливати на добробут родини.

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Як використовували ялівець

Одним із таких засобів захисту вважали гілочки ялівцю. Їх ховали під плінтусом або розкладали в кутах оселі.

За народними уявленнями, ялівець мав відгороджувати житло від небажаного впливу ззовні. Вважалося, що таким чином можна захистити домашній простір від негативу та зберегти добробут родини.

Хліб і сіль дарували власному дому

Ще один незвичайний звичай був пов’язаний із хлібом та сіллю. За народними повір’ями, для збереження щастя в оселі господарі періодично заходили до кожної кімнати з буханцем хліба та наповненою сільничкою.

Такий ритуал називали «подарунком дому». Його могли проводити кілька разів на місяць.

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Сіль використовували і в іншому обряді. Під час повного Місяця в кожній кімнаті залишали невелику щіпку солі, а згодом вимітали її віником.

Вважалося, що сіль здатна увібрати негатив, який нібито потрапив до оселі від недоброзичливих людей.

Біля дверей тримали старий ніж або серп

Особливе значення в народних віруваннях мала вхідна частина будинку. За старих часів біля дверей могли кріпити зламаний серп або старий ніж.

Ці предмети виконували роль оберегів. Вважалося, що вони не дозволять увійти до оселі людині зі злими намірами або недобрими думками.

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Полин мав захищати від заздрості

Серед рослин-оберегів важливе місце відводили полину. За народними повір’ями, особливо сильними вважалися букети, зібрані під час літнього сонцестояння.

Полину приписували здатність захищати оселю від різноманітного зла, заздрості та пристріту. Тому його могли тримати в будинку як своєрідний природний оберіг.

Валеріану зберігали у спальні

У спальні, крім ялівцю, за давніми віруваннями, тримали букет висушеної валеріани.

Існувало повір’я, що в сухих гілках цієї рослини живуть духи-здравниці, які можуть захистити мешканців будинку від хвороб та пристріту.

Нагадаємо, наші предки з обережністю ставилися до того, що саме віддають із дому сусідам чи знайомим. За старими повір’ями, разом із певними речами можна було нібито передати частину власного достатку або накликати негаразди.

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