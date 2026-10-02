"Любов приходить не одразу": дружина Мірошниченка відверто заговорила про усиновлених дітей

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

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Українська адвокатка, дружина ведучого Тимура Мірошниченка Інна Мірошниченко відверто розповіла про материнство, усиновлення та почуття до своїх чотирьох дітей.

Разом із телеведучим вона виховує доньку Мію та сина Марка. Ще двоє дітей — Марсель та Ангеліна — з’явилися в родині через усиновлення. Інна не приховує, що материнські почуття до кожної дитини можуть формуватися по-різному. Для неї це стало важливим особистим відкриттям. Вона також відмовилася від ідеї, що хороша мама неодмінно має відчути миттєвий зв’язок із дитиною.

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«Я дозволила собі не вимагати від себе неможливого. Якщо любов приходить не одразу — це не означає, що я погана мама. Ми просто будуємо наші стосунки — крок за кроком», — пояснила Мірошниченко в інтерв’ю VOGUE.

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Інна Мірошниченко та син Марсель / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокатка наголосила, що різниця у відчуттях не означає різниці в любові. З біологічними дітьми стосунок починає формуватися ще задовго до народження, тоді як із дитиною, яка приходить у сім’ю через усиновлення, потрібно поступово вибудовувати довіру та близькість. Саме тому Інна дозволяє собі не порівнювати ці почуття та не змушувати себе відповідати певному уявленню про «ідеальну» материнську любов.

«Коли стаєш на шлях усиновлення, опіки чи патронату, основне завдання — не полюбити цю дитину чи замінити їй біологічних батьків, а допомогти їй отримати те, чого не може дати інституція: повноцінну сім’ю, дитинство, навички. Тоді вона виросте — і точно не пропаде», — зазначив Тімур Мірошниченко.

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Для подружжя усиновлення стало не спонтанним рішенням. Тімур ще в студентські роки бував у дитячих будинках разом із командою КВК, і побачене тоді надовго залишилося в його пам’яті. Пізніше думка про те, щоб подарувати дитині родину, стала спільною для нього та Інни.

Інна та Тимур Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко ошелешила зізнанням про чоловіка.

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