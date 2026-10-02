Майкл Дуглас 40 років приховував роман із відомою акторкою: як перша дружина викрила їхні стосунки

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американський актор Майкл Дуглас вперше зізнався у романі з відомою акторкою.

Як виявилося, артиста пов’язували стосунки з колегою Кетлін Тернер. Про це зірка Голлівуду розповів у своїх мемуарах «Одна пекельна поїздка», передає People.

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Так, актори разом грали у фільмі «Роман з каменем», де вони були коханцями. Екранні почуття артистів переросли в екранні. Прихильники тоді це підозрювали, однак що Кетлін Тернер, що Майкл Дуглас заперечували стосунки.

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Нарешті актор розкрив правду. Під час знімань фільму артисти справді закохались одне в одного та почали зустрічатися. Щоправда, вони ретельно приховували ці стосунки. Навіть режисер картини «Роман з каменем» нічого не підозрював. Майкл Дуглас пригадує, що після завершення знімального дня таємно пробирався до готельного номера Кетлін Тернер.

Кетлін Тернер / © Associated Press

Однак цей роман завершився. Річ у тім, що Майкл Дуглас був одружений. Хоч в артиста були серйозні проблеми в стосунках із тодішньою дружиною й навіть вже тоді йшлося про розлучення, але вони намагались їх зберегти заради маленького сина. І от, коли Діандра прибула на знімальний майданчик, то одразу зрозуміла, що між її чоловіком та Кетлін Тернер щось є. Дружина актора поговорила з його колегою. Після цієї відвертої розмови Кетлін Тернер й поставила крапку.

«Діандра запідозрила щось недобре. Мабуть, це жіноча інтуїція. У якийсь момент вона залишилася наодинці з Кетлін і чітко дала їй зрозуміти, що ми все ще одружені. Це змусило Кетлін задуматися. Вона не хотіла втручатися», — пише в мемуарах актор.

Майкл Дуглас із першою дружиною Діандрою / © Associated Press

Врешті, Майкл Дуглас та Кетлін Тернер припинили стосунки. При цьому вони вирішили мовчати про те, що між ними щось було. Лише через 40 років зірка Голлівуду розкрив правду.

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Зазначимо, Майкл Дуглас був одружений із Діандрою від 1977-го до 1995 року. У колишнього подружжя є спільний син Кемерон, який з’явився на світ 1978 року. Зараз Майкл Дуглас перебуває в шлюбі з акторкою Кетрін Зетою-Джонс. У пари є двоє спільних дітей — син Ділан та донька Керіс.

Нагадаємо, нещодавно український актор Максим Рягін вперше прокоментував роман із зіркою «Скаженого весілля». Артист зізнався, як між ними виникли почуття.

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