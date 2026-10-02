Російська нафта прямує до Азії через Арктику / © ТСН

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Росія активно нарощує транспортування нафти та газу через Північний морський шлях, використовуючи Арктику для доставки енергоносіїв до азійських покупців. Серед суден дедалі більше підсанкційних танкерів «тіньового флоту», що одночасно посилює екологічні ризики для регіону та забезпечує Кремль доходами для ведення війни проти України.

Про це пише The Telegraph.

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За перші два місяці навігаційного сезону норвезька екологічна організація Bellona зафіксувала на маршруті 50 нафтових танкерів «тіньового флоту» та 18 газовозів СПГ. За весь 2025 рік їх було відповідно 38 і 13.

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Більшість нафтовозів перебувають під санкціями

За даними Bellona, близько трьох чвертей нафтових танкерів перебувають під санкціями. Водночас значна частина суден має обмежені можливості для роботи в льодових умовах.

Щонайменше 26 танкерів мали льодовий клас Ice3 або нижчий чи взагалі не мали льодового класу. Ще 33 судна були віком щонайменше 15 років.

Особливе занепокоєння викликає те, що адміністрація Північного морського шляху з минулого року не публікує звіти про інциденти. Через це оцінювати реальний масштаб аварій та інших проблем із судноплавством у регіоні стало складніше.

Російська нафта і газ прямують до Азії

Північний морський шлях стає одним із каналів доставки російських енергоносіїв до азійських ринків.

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За даними Bellona, щонайменше 14 нафтових танкерів прямували до Китаю або інших країн Азії. Щонайменше 11 газовозів доставили арктичний газ китайським покупцям.

Таким чином, Росія продовжує отримувати валютні надходження від експорту енергоносіїв, попри санкційні обмеження. Ці доходи залишаються одним із джерел фінансування російської держави та її війни проти України.

Арктичний маршрут залежить від криголамів

Звичайні судна можуть проходити Північним морським шляхом переважно з липня до середини листопада за підтримки російських криголамів.

The Telegraph зазначає, що зростання перевезень цим маршрутом пов’язане не лише зі змінами клімату. Важливу роль відіграє розвиток російського атомного криголамного флоту, який дає змогу продовжувати навігацію в складних льодових умовах.

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Водночас судна без належного льодового класу мають значно менше можливостей для безпечного проходження маршруту.

Захід повинен посилити моніторинг

На думку авторів матеріалу, країнам Заходу варто посилити контроль за суднами, які використовують Північний морський шлях, та приділяти більше уваги їхньому пересуванню через Норвезьке й Баренцове моря.

Для цього пропонується активніше використовувати супутникові дані, патрульну авіацію та механізми портового контролю. Окремо йдеться про посилення координації між союзниками в межах Спільних експедиційних сил та арктичної місії НАТО Arctic Sentry.

Нагадаємо, нещодавно один із російських нафтових танкерів зазнав серйозних пошкоджень корпусу під час проходження Північного Льодовитого океану на шляху до Азії.

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