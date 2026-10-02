Путин направил "теневой флот" в Арктику ради денег на войну — The Telegraph

Российская нефть поставляется в Азию через Арктику / © ТСН

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Россия активно наращивает объемы транспортировки нефти и газа по Северному морскому пути, используя Арктику для доставки энергоносителей азиатским покупателям. Среди судов всё больше подпадающих под санкции танкеров «теневого флота», что одновременно усиливает экологические риски для региона и обеспечивает Кремль доходами для ведения войны против Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

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За первые два месяца навигационного сезона норвежская экологическая организация Bellona зафиксировала на маршруте 50 нефтяных танкеров «теневого флота» и 18 газовозов СПГ. За весь 2025 год их было соответственно 38 и 13.

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Большинство нефтяных танкеров находятся под санкциями

По данным Bellona, около трёх четвертей нефтяных танкеров находятся под санкциями. В то же время значительная часть судов имеет ограниченные возможности для работы в ледовых условиях.

По меньшей мере 26 танкеров имели ледовый класс Ice3 или ниже либо вообще не имели ледового класса. Еще 33 судна были возрастом не менее 15 лет.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что администрация Северного морского пути с прошлого года не публикует отчеты об инцидентах. Из-за этого оценить реальный масштаб аварий и других проблем с судоходством в регионе стало сложнее.

Российская нефть и газ поставляются в Азию

Северный морской путь становится одним из каналов поставки российских энергоносителей на азиатские рынки.

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По данным Bellona, по меньшей мере 14 нефтяных танкеров направлялись в Китай или другие страны Азии. По меньшей мере 11 газовозов доставили арктический газ китайским покупателям.

Таким образом, Россия продолжает получать валютные поступления от экспорта энергоносителей, несмотря на санкционные ограничения. Эти доходы остаются одним из источников финансирования российского государства и его войны против Украины.

Арктический маршрут зависит от ледоколов

Обычные суда могут проходить по Северному морскому пути в основном с июля по середину ноября при поддержке российских ледоколов.

Издание The Telegraph отмечает, что рост перевозок по этому маршруту связан не только с изменением климата. Важную роль играет развитие российского атомного ледокольного флота, который позволяет продолжать навигацию в сложных ледовых условиях.

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В то же время суда, не имеющие соответствующего ледового класса, обладают гораздо меньшими возможностями для безопасного прохождения маршрута.

Запад должен усилить мониторинг

По мнению авторов материала, странам Запада следует усилить контроль за судами, использующими Северный морской путь, и уделять больше внимания их передвижению через Норвежское и Баренцево моря.

Для этого предлагается более активно использовать спутниковые данные, патрульную авиацию и механизмы портового контроля. Отдельно речь идет об усилении координации между союзниками в рамках Объединенных экспедиционных сил и арктической миссии НАТО Arctic Sentry.

Напомним, недавно один из российских нефтяных танкеров получил серьезные повреждения корпуса во время перехода через Северный Ледовитый океан по пути в Азию.

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