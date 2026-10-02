"Это уже война": Эстония предлагает не называть атаки РФ "гибридными"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / Источник: МИД Эстонии

Реклама

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что европейские лидеры должны изменить подход к российским диверсиям, поджогам и другим атакам. По его мнению, эти действия являются частью системной кампании Москвы против Европы и направлены на устрашение обществ и ослабление поддержки Украины.

Об этом пишет Onet.

Реклама

Россия ведет войну против Европы — что заявил министр Эстонии

Цахкна призвал европейские правительства перестать называть такие действия «гибридными атаками». Он считает, что речь идет о террористических и диверсионных атаках, которые Москва системно использует против европейских стран.

Реклама

Поводом к новому заявлению стала ситуация вокруг поджога здания компании Milrem Robotics в Таллине. Эстонские власти заявили, что за атакой на предприятие, поставляющее Украине беспилотные наземные машины, стояли российские спецслужбы. Трех граждан Латвии, подозреваемых в поджоге, передали Эстонии.

По словам Цахкны, подобные инциденты не единичны. Среди них он упомянул и августовские атаки беспилотников у аэропорта Лейпциг/Галле в Германии, которые немецкие власти также связали с Россией.

«Это атаки террористические и диверсионные — часть систематических действий России против Европы, которые сводятся к определенному виду войны», — заявил министр.

Эстонский чиновник считает, что многих людей, которых российские спецслужбы привлекают к таким операциям, мотивируют не политические убеждения, а деньги. Именно поэтому европейские страны должны четко показывать, что участники диверсий будут задержаны и наказаны.

Реклама

«Если ты сотрудничаешь с российскими спецслужбами, тебя поймают и ты попадешь в тюрьму», — подчеркнул Цахкна.

Европу предупредили о более серьезных атаках

Цахкна призвал европейские правительства собирать и обмениваться доказательствами, чтобы публично устанавливать ответственность России за атаки. Также он выступает за более тесную координацию между разведывательными структурами и органами безопасности стран Европы.

По его словам, Кремль пытается «разделить наши общества, ослабить наше единство и играть на страхе». Если Москва решит, что Европейский Союз не способен действовать сообща, риск более серьезных атак, которые могут привести к многочисленным жертвам, будет расти.

В то же время министр подчеркнул, что Россия не имеет возможности осуществить полномасштабное военное нападение на НАТО. Однако, по его мнению, это не значит, что подобная угроза не может возникнуть в будущем.

Реклама

«Сейчас Россия не способна совершить полномасштабную агрессию или атаки против НАТО. Но это не значит, что это не может произойти в будущем. Так что будем использовать это время для подготовки», — сказал Цахкна.

Отдельно он призвал европейские правительства лучше объяснять населению, как действовать в случае кризисных ситуаций, но в то же время не провоцировать панику. ЕС, по словам министра, также работает над новой стратегией безопасности, которая должна усилить обмен разведывательными данными, инвестиции в службы безопасности и возможности быстрой реакции на нетрадиционные атаки.

Российские диверсии в Европе — последние новости

Одним из самых резонансных эпизодов стала попытка атаки у аэропорта Лейпциг/Галле, где вблизи украинских транспортных самолетов обнаружили дроны со взрывчаткой. Впоследствии немецкое следствие вышло на российское ГРУ: одного из подозреваемых связывают с российской военной разведкой, а саму операцию рассматривают как спланированную диверсию.

После этого Германия стала ужесточать защиту критической инфраструктуры. В частности, Берлин готовит защиту от дронов и диверсий — речь идет о мобильных подразделениях, усилении безопасности городов и аэропортов и создании цифровой системы противодействия кибератакам.

Новая волна напряжения докатилась и до Эстонии. После поджога Milrem Robotics Таллин вызвал российского дипломата, официально возложив ответственность за атаку на российские спецслужбы. Москва эти обвинения отвергла, однако эстонские власти заявили, что причастных к поджогу уже задержали.

Новости партнеров

Новости партнеров