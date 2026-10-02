Выжила после двух смертельных доз: Криста Пайк в критическом состоянии после неудачной казни

Криста Пайк

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В Теннесси (США) 50-летняя заключенная Криста Пайк попала в больницу в критическом состоянии после неудачной казни. Она выжила даже после двух смертельных доз пентобарбитала. В связи с этим губернатор штата приостановил все запланированные казни.

Об этом пишет BBC.

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Что произошло при попытке казни Кристи Пайк

Криста Пайка приговорили к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное вместе с ее тогдашним парнем Тадарилом Шиппом. На момент преступления Пайку было 18 лет. Выполнение приговора в среду разрешил Верховный суд США после продолжительных судебных споров.

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По словам адвоката осужденной Рэнди Спайви, во время казни возникли серьезные технические проблемы: команда более часа пыталась установить капельницу и использовала по меньшей мере семь игл только в левую руку Пайк, одна из которых даже согнулась. После введения второй дозы наблюдатели находились в закрытой комнате.

«Никто не знал, что происходит за этим занавесом. Я и не подозревал, когда и начали ли помогать медицинские работники», — отметил Рэнди Спайви.

Он добавил, что через несколько минут «стало понятно, что госпожа Пайк все еще дышала». Отмечается, что сейчас Пайк находится под наблюдением врачей. По словам ее адвоката Рэнди Спайви, точной информации о состоянии здоровья и прогнозах медиков пока нет, однако осуждена жива. Защита осужденной требует смягчения приговора.

«Эта казнь наносит госпоже Пайк ненужные страдания и происходит с нарушением ее права быть казненной без жесткости и избыточности», — заявил адвокат.

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Другой адвокат осужденной, Стивен Феррелл, сообщил, что защита ищет дополнительные юридические возможности. Он стремится оценить ситуацию и дождаться выздоровления Пайка, чтобы учесть ее пожелание. В то же время мать погибшей Коллин Слэммер, Мэй Мартинес, которая была свидетелем попытки казни, назвала все происходящее сплошным хаосом.

Как отреагировали во власти на неудачную казнь

Департамент исправительных учреждений штата Теннесси в своем заявлении заверил, что работники четко придерживались утвержденного Генеральной прокуратурой государственного протокола.

В ведомстве отметили, что используемое смертельное вещество всегда было эффективным, а сами правила не предусматривают никаких других действий, кроме уже выполненных.

Губернатор Теннесси Билл Ли объявил о независимой проверке и временно приостановил исполнение смертных приговоров в штате. Он пояснил, что расследование необходимо для того, чтобы жители штата получили ответы на многочисленные вопросы, возникшие вокруг этой ситуации. Он заверил, что проверка будет тщательной, но это займет время.

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Сенатор-республиканка Марша Блэкберн призвала расследовать инцидент и вернуть использование электрического стула. Ее оппонентка от Демократической партии Джерри Грин выступила против этого и заявила о намерении ввести мораторий на все казни в случае избрания губернатором.

Это уже второй неудачный случай в штате за 2026 год. В мае казнь Тони Каррутерса отменили на год, поскольку работники не смогли найти вену для инъекции.

Сколько людей казнили в США

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни (DPIC), с 1976 года в США казнили 1683 человека. Женщины составляют примерно 1% от этого количества (18 человек).

Отмечается, что в 2025 году исполнено 47 смертных приговоров, что является самым высоким показателем с 2009 года (в 2024 году было казнено 25 человек). Наибольшее количество казней в 2025 году совершила Флорида — 19 человек (около 40% от общего количества в стране).

В то же время, опрос Gallup за 2025 год показал, что поддержка смертной казни среди населения США упала до 52%, тогда как 44% опрошенных высказались против — это самый высокий уровень оппозиции к этой практике с 1966 года.

Смертная казнь остается легальной в 27 штатах, а также на федеральном и военном уровнях. В четырех штатах (Калифорния, Огайо, Орегон, Пенсильвания) действует мораторий.

Какие методы смертной казни в США

С 1976 года в США применяют пять методов смертной казни:

Смертельная инъекция . Это 89% всех случаев с 1976 года.

Поражение электрическим током . Есть 163 случая с 1976 года, только 19 с 2000 года; разрешено в 9 штатах.

Расстрел . Применяется в Южной Каролине с 2025 года и в Айдахо с июля 2026 года.

Азотный газ . Впервые использовали в Алабаме в 2024 году, в марте 2025 года — в Луизиане.

Повешение. Не применялось с 1996 года.

Из-за отказа фармацевтических компаний поставлять лекарства и европейские ограничения на их экспорт американские штаты отказались от привычной смеси из трех препаратов и перешли на один — пентобарбитал.

За неимением лекарств тюрьмы вынуждены покупать его в частных рецептурных аптеках. По данным DPIC, дефицит заставляет экспериментировать с новыми комбинациями веществ, из-за чего казни становятся более продолжительными и более дорогими.

Политика по отношению к смертной казни постоянно менялась в зависимости от власти. Администрация Джо Байдена ввела мораторий на большинство федеральных казней, а перед уходом с поста президент помиловал 37 из 40 осужденных.

Однако по возвращении в январе 2025 года Дональд Трамп поручил возобновить исполнение приговоров, а в апреле Министерство юстиции расширило перечень разрешенных в федеральных тюрьмах методов, добавив расстрел, газ и электрошок.

В то же время, этические вопросы и технические проблемы и в дальнейшем вызывают правозащитные споры и судебные иски относительно соответствия этих процедур запрету жестоких наказаний в Конституции США.

Смертная казнь Кристи Пайк — последние новости

Напомним, Верховный суд штата Теннесси отказался остановить казнь 50-летней Кристи Пайк — единственной женщины в камере смертников штата. Смертельную инъекцию назначили ей на 30 сентября. В случае исполнения приговора она должна была стать первой казненной женщиной в Теннесси более 200 лет.

Известно, что преступление произошло из-за ревности Пайка к ее парню Тадарилу Шиппу, которого она подозревала в связи с одноклассницей Коллин Слеммер. В январе 1995 года Пайк вместе с парнем и подругой Шадолой Петерсон заманили Слэммер в лес. Там девушку менее получаса пытали, после чего убили и вырезали на ее теле оккультный символ.

В итоге суд назначил Пайк за убийство смертной казни и 25 лет за сговор, ее партнеру пожизненно с возможностью досрочно уволиться, а ее подруге — испытательный срок признания себя виновной в соучастии.

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