Сотни загадочных дронов над военными объектами Бундесфера: что происходит в Германии

Бундесвер (иллюстративное фото) / © Bundeswehr

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В Германии в последние годы резко возросло количество сообщений о беспилотниках вблизи объектов Бундесвера. Только за последние годы военные зафиксировали несколько сотен вероятных пролетов дронов.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования Бундесвера в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет NTV.

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"С начала незаконного вторжения России в Украину в феврале 2022 года количество сообщений о наблюдениях беспилотников, связанных с Бундесвером, значительно возросло", - заявил он.

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По словам представителя командования, чаще всего речь идет о единичных дронах, однако иногда военные фиксируют и целые группы беспилотников.

В Бундесвере подчеркивают, что ситуация с безопасностью в Германии и Европе существенно изменилась. Среди угроз называют дезинформацию, кибератаки, шпионаж и диверсии.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о удвоении численности подразделения федеральной полиции по противодействию беспилотникам. В Объединенном центре противодействия дронам GDAZ теперь планируют увеличить штат со 150 до 300 сотрудников.

Дроны уже неоднократно срывали работу объектов в Германии

Один из последних инцидентов произошел в ночь на 11 августа в аэропорту Ганновера. Неизвестный беспилотник несколько раз появлялся вблизи аэродрома, из-за чего его работу пришлось временно ограничивать.

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Сначала дрон заметили около трех часов ночи над закрытой территорией логистической компании DB Schenker. После подтверждения угрозы часть воздушного движения перевели на другую взлетно-посадочную полосу, однако около четырех утра аэропорт пришлось полностью закрыть.

После попытки возобновить работу беспилотник появился снова сначала над зданием авиакомпании TUI Fly, а затем непосредственно над летным полем. Это привело к повторному прекращению работы, перенаправлению грузового рейса и задержкам других самолетов.

Еще более серьезный случай произошел ранее в аэропорту Лейпциг/Галле. В ночь на 5 августа там обнаружили квадрокоптер со взрывчаткой Semtex вблизи украинского грузового самолета Ан-124.

По данным Die Zeit, записи камер наблюдения свидетельствуют, что дрон намеренно врезался в крыло «Антонова», однако взрывчатка не сработала. Впоследствии саперы обезвредили ее контролируемым подрывом.

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Немецкие правоохранители расследуют инцидент как возможную профессионально организованную гибридную атаку и проверяют версию о причастности иностранного государства или диверсионной группы.

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