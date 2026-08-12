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Сотни загадочных дронов над военными объектами Бундесфера: что происходит в Германии
В Германии значительно увеличилось количество случаев появления дронов возле военных объектов. В Бундесвере говорят, что фиксировали не только одиночные беспилотники, но и целые группы.
В Германии в последние годы резко возросло количество сообщений о беспилотниках вблизи объектов Бундесвера. Только за последние годы военные зафиксировали несколько сотен вероятных пролетов дронов.
Об этом сообщил представитель Оперативного командования Бундесвера в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет NTV.
"С начала незаконного вторжения России в Украину в феврале 2022 года количество сообщений о наблюдениях беспилотников, связанных с Бундесвером, значительно возросло", - заявил он.
По словам представителя командования, чаще всего речь идет о единичных дронах, однако иногда военные фиксируют и целые группы беспилотников.
В Бундесвере подчеркивают, что ситуация с безопасностью в Германии и Европе существенно изменилась. Среди угроз называют дезинформацию, кибератаки, шпионаж и диверсии.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о удвоении численности подразделения федеральной полиции по противодействию беспилотникам. В Объединенном центре противодействия дронам GDAZ теперь планируют увеличить штат со 150 до 300 сотрудников.
Дроны уже неоднократно срывали работу объектов в Германии
Один из последних инцидентов произошел в ночь на 11 августа в аэропорту Ганновера. Неизвестный беспилотник несколько раз появлялся вблизи аэродрома, из-за чего его работу пришлось временно ограничивать.
Сначала дрон заметили около трех часов ночи над закрытой территорией логистической компании DB Schenker. После подтверждения угрозы часть воздушного движения перевели на другую взлетно-посадочную полосу, однако около четырех утра аэропорт пришлось полностью закрыть.
После попытки возобновить работу беспилотник появился снова сначала над зданием авиакомпании TUI Fly, а затем непосредственно над летным полем. Это привело к повторному прекращению работы, перенаправлению грузового рейса и задержкам других самолетов.
Еще более серьезный случай произошел ранее в аэропорту Лейпциг/Галле. В ночь на 5 августа там обнаружили квадрокоптер со взрывчаткой Semtex вблизи украинского грузового самолета Ан-124.
По данным Die Zeit, записи камер наблюдения свидетельствуют, что дрон намеренно врезался в крыло «Антонова», однако взрывчатка не сработала. Впоследствии саперы обезвредили ее контролируемым подрывом.
Немецкие правоохранители расследуют инцидент как возможную профессионально организованную гибридную атаку и проверяют версию о причастности иностранного государства или диверсионной группы.