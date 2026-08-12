Затопленный город-призрак вновь появился из-под воды: что выявило понижение уровня озера

Затопленный город Сент-Томас. Фото: Jkotto

Реклама

Американский город Сент-Томас в штате Невада, который почти 90 лет назад оказался на дне озера Мид после строительства плотины Гувера, снова можно увидеть из-за понижения уровня воды. На месте бывшего поселения обнажились старые улицы, фундаменты зданий и другие остатки городской застройки.

Об этом сообщило издание The Times of India.

Реклама

Что известно об истории затопленного города

Сент-Томас был основан в 1865 году мормонскими поселенцами недалеко от реки Мадди. Они построили ирригационную систему и начали использовать пустынные земли для ведения сельского хозяйства. Часть первых жителей впоследствии покинула поселение, однако позже сюда начали прибывать новые люди.

Реклама

Со временем Сент-Томас превратился в небольшой, но полноценный город. Здесь развивались сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, а само поселение стало грузовым узлом на железной дороге. До 1918 года в городе работали продуктовый магазин, кафе и гостиница. В период расцвета население Сент-Томаса достигало примерно 500 человек. Несмотря на отсутствие электричества и водопровода, там действовали школа, почта, церковь, магазины и другие заведения.

Судьба города изменилась после того, как в 1928 году Конгресс США одобрил строительство плотины Гувера. Проект предусматривал создание на реке Колорадо огромного водохранилища — озера Мид, под водами которого должна была оказаться и долина с Сент-Томасом.

Местным жителям выплатили компенсации, после чего они постепенно покинули свои дома. Озеро Мид начало наполняться в 1935 году, но последний житель Сент-Томаса Хью Лорд уехал только в июне 1938 года, когда вода уже подошла к городу.

По данным Службы национальных парков США, в период максимального подъема уровня озера самое высокое сооружение Сент-Томаса находилось примерно на 18 метров ниже поверхности воды. Под водой оказались дома, школьные помещения, кафе и другие сооружения.

Реклама

Город снова вышел из-под воды

Ситуация начала меняться в начале 2000-х годов, когда уровень озера Мид значительно снизился. В 2002 году остатки Сент-Томаса, пролежавшие под водой десятилетиями, вновь стали видны. Обнажились фундаменты зданий и бывшие улицы, а планировку города всё ещё можно различить.

Это не первый случай, когда остров Сент-Томас временно вновь появлялся из-под воды. По данным Службы национальных парков, один из самых длительных таких периодов длился более девяти лет — с июля 1963 года по ноябрь 1972 года. Бывшие жители города и их семьи даже проводили здесь встречи в 1945, 1963 и 2012 годах.

В настоящее время, когда уровень воды позволяет, руины Сент-Томаса открыты для посетителей. Люди могут прогуляться по территории поселения, которое в свое время считалось навсегда утраченным под водами озера Мид.

В то же время падение уровня воды влечет за собой и гораздо более серьезные последствия. Озеро Мид опустилось до рекордно низких отметок, что сказалось на производстве электроэнергии на плотине Гувера и усилило обеспокоенность по поводу водоснабжения региона.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали об истории одного из крупнейших искусственных озёр Испании. В 2008 году бывшую угольную шахту глубиной более 300 метров заполнили примерно 547 млрд литров воды.

Новости партнеров