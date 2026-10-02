Как проверить, действительно ли вам привезли 5 кубов дров: простой расчет

Дрова

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Вы заказали 5 кубов дров, машина приехала — но как понять, действительно ли продавец привез столько, сколько вы оплатили? На глаз определить количество практически невозможно. К тому же фраза «5 кубов дров» может означать разный объем в зависимости от того, сложены поленья или просто насыпаны в кузов.

Поэтому еще при заказе следует уточнить, что именно продавец называет кубом. А после доставки количество дров можно проверить обыкновенной рулеткой и обычным умножением.

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Почему 5 кубов дров могут быть разными

Один кубический метр — это объем куба размером 1×1×1 м. Если бы такой куб можно было полностью заполнить древесиной без промежутков, мы получили бы один кубометр плотной древесины.

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Но с дровами так не бывает. Между поленьями всегда остается воздух. Причем если дрова аккуратно сложены, полостей меньше, а если их просто высыпали в кузов — гораздо больше.

Именно поэтому нужно различать по меньшей мере три вещи:

кубометр плотной древесины — условный объем самой древесины без промежутков;

складометр — кубический метр аккуратно сложенных дров вместе с промежутками между поленьями;

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кубометр дров насыпью — кубический метр пространства, заполненного беспорядочно насыпанными поленьями.

Эти величины не равны между собой. Поэтому вопрос продавцу «Сколько стоит куб?» лучше сразу уточнить: «Вы имеете в виду сложенные дрова или дрова насыпью?»

Как проверить 5 складометров дров

Если вы заказали 5 складов дров, после доставки их лучше всего сложить в ровный штабель. Далее обычной рулеткой нужно измерить длину, высоту и ширину штабеля.

К примеру, вы выложили дрова вдоль стены. Штабель получился 5 метров в длину, 1 метр в высоту и 1 метр в ширину.

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Считаем: 5 м×1 м×1 м = 5 м³.

Итак, объем сложенных дров составляет 5 складометров — именно столько вы и заказали.

Штабель может быть и другой формы. К примеру, если места вдоль стены меньше, дрова можно сложить выше. Тогда штабель может иметь 4 метра в длину, 1,25 метра в высоту и 1 метр в ширину. Дров в нем будет столько же: 4×1,25×1 = 5 складометров.

То есть важна не форма дровяной, а ее общий объем.

Если же после сборки всех привезенных дров штабель имеет размеры всего 4 м в длину, 1 м в высоту и 1 м в ширину, его объем составляет:

4×1×1 = 4 складометра.

Итак, если вы договаривались именно о 5 складометрах, а из всех привезенных дров получился штабель всего на 4 складометра, стоит уточнить у продавца, как он определял объем заказа.

Что делать, если дрова привезли навалом

Сложнее, когда колотые дрова привозят просто насыпанными в кузов.

Предположим, внутренние размеры загруженной части кузова составляют: 2,5м×2м×1м.

Его объем тогда составляет: 2,5×2×1 = 5 м³.

Но это означает только, что дрова занимают 5 кубометров пространства в кузове. Это не означает, что там содержится 5 м3 самой древесины или что после аккуратной сборки вы получите штабель объемом 5 м3.

Причина проста, когда поленья лежат навалом, между ними остается много больших полостей. После укладки они разместятся плотнее, поэтому займут меньше места.

Именно поэтому фразы продавца «кузов у меня на пять кубов» недостаточно, если вы договаривались именно о 5 складометрах.

Как тогда проверить дрова, которые привезли насыпью

Самый простой бытовой способ — после разгрузки сложить дрова в штабель и измерить его.

Например, машина приехала с полным кузовом, а после сборки вы получили: 3,5м×1м×1м = 3,5м³ сложенных дров. Это означает, что привозимые навалом полена после укладки занимают 3,5 складометра.

Но это не значит автоматически, что продавец вас обманул. Если вы покупали 5 м³ дров именно насыпью, то сравнивать их с пятью складометрами неправильно. Если же продавец обещал пять складометров, то результат должен соответствовать именно этой единице измерения.

Поэтому договариваться о способе учета нужно до оплаты и доставки.

А зачем тогда нужен коэффициент полнодеревья

В профессиональном учете древесины используют еще один показатель — коэффициент полнодревесности. Он дозволяет найти, сколько конкретно древесной породы находится в штабеле с учетом полостей меж отрезками.

В Украине порядок такого учета предусмотрен, в частности, техническими условиями ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Дерево дровяное. Классификация, учет, технические требования. В документации государственных закупок, ссылающейся на эти технические условия, можно увидеть разные коэффициенты в зависимости от характеристик древесины. К примеру, для метровой древесины непромышленного использования приводятся коэффициенты 0,67 для хвойных и 0,62 для лиственных пород.

Что это значит? Например, если есть 5 складометров древесины и для конкретного случая применяется коэффициент 0,62: 5 × 0,62 = 3,1 м³ плотной древесины.

Это не значит, что из пяти кубов куда-то исчезло почти два куба дров. Просто первая цифра учитывает воздух между отрезками, а вторая показывает расчетный объем непосредственно древесины.

Для обычного покупателя, желающего только проверить заказанные складометры, этот пересчет в большинстве случаев не нужен.

Можно ли просто умножить количество дров на 0,7

В интернете часто рекомендуют использовать универсальный коэффициент 0,7. К примеру, взять объем кузова, умножить его на 0,7 и таким образом якобы определить точное количество дров.

Однако 0,7 нельзя считать универсальным коэффициентом для любых дров. Коэффициенты зависят от характеристик древесины, длины отрезков и способа учета.

Поэтому для обычной проверки доставки гораздо более понятен способ — заранее договориться о складометрах, после доставки сложить поленья в штабель и измерить его.

Что спросить у продавца перед покупкой дров, чтобы не ошибиться

Перед заказом достаточно задать продавцу один конкретный вопрос:

«Пять кубов, которые вы продаете мне, — это пять кубов насыпью или пять складометров?»

Если продавец называет другую единицу или использует коэффициент перерасчета, попросите объяснить, каким образом он рассчитывает количество дров. После этого проверить доставку гораздо проще.

Если вы приобрели 5 складометров, сложите дрова и измерьте штабель. Произведение его длины, высоты и глубины должно составлять примерно 5 м3.

Если же вы купили 5 м³ дров насыпью, нужно проверять объем пространства, которое они занимали при доставке, а не ожидать, что после укладки выйдет пятиметровый штабель.

Именно поэтому главное правило при покупке дров очень простое, не договаривайтесь только о «кубах» — всегда уточняйте, о каких кубах идет речь.

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