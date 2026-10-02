Як перевірити, чи справді вам привезли 5 кубів дров: простий розрахунок

Дрова

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Ви замовили 5 кубів дров, машина приїхала — але як зрозуміти, чи продавець справді привіз стільки, скільки ви оплатили? На око визначити кількість практично неможливо. До того ж фраза «5 кубів дров» може означати різний обсяг залежно від того, складені поліна чи просто насипані в кузов.

Тому ще під час замовлення варто уточнити, що саме продавець називає кубом. А після доставки кількість дров можна перевірити звичайною рулеткою і простим множенням.

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Чому 5 кубів дров можуть бути різними

Один кубічний метр — це об’єм куба розміром 1 × 1 × 1 м. Якби такий куб можна було повністю заповнити деревиною без жодних проміжків, ми отримали б один кубометр щільної деревини.

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Але з дровами так не буває. Між полінами завжди залишається повітря. Причому якщо дрова акуратно складені, порожнин менше, а якщо їх просто висипали в кузов — значно більше.

Саме тому потрібно розрізняти щонайменше три речі:

кубометр щільної деревини — умовний об’єм самої деревини без проміжків;

складометр — кубічний метр акуратно складених дров разом із проміжками між полінами;

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кубометр дров насипом — кубічний метр простору, заповненого безладно насипаними полінами.

Ці величини не рівні між собою. Тому запитання продавцю «Скільки коштує куб?» краще одразу уточнити: «Ви маєте на увазі складені дрова чи дрова насипом?»

Як перевірити 5 складометрів дров

Якщо ви замовили 5 складометрів дров, після доставки їх найкраще скласти у рівний штабель. Далі звичайною рулеткою потрібно виміряти довжину, висоту і ширину штабеля.

Наприклад, ви виклали дрова вздовж стіни. Штабель вийшов 5 метрів завдовжки, 1 метр заввишки і 1 метр завширшки.

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Рахуємо: 5 м × 1 м × 1 м = 5 м³.

Отже, об’єм складених дров становить 5 складометрів — саме стільки ви й замовили.

Штабель може бути й іншої форми. Наприклад, якщо місця вздовж стіни менше, дрова можна скласти вище. Тоді штабель може мати 4 метри завдовжки, 1,25 метра заввишки і 1 метр завширшки. Дров у ньому буде стільки ж: 4 × 1,25 × 1 = 5 складометрів.

Тобто важлива не форма дровітні, а її загальний об’єм.

Якщо ж після складання всіх привезених дров штабель має розміри лише 4 м завдовжки, 1 м заввишки та 1 м завширшки, його об’єм становить:

4 × 1 × 1 = 4 складометри.

Отже, якщо ви домовлялися саме про 5 складометрів, а з усіх привезених дров вийшов штабель лише на 4 складометри, варто уточнити у продавця, як він визначав обсяг замовлення.

Що робити, якщо дрова привезли навалом

Складніше, коли колоті дрова привозять просто насипаними в кузов.

Припустімо, внутрішні розміри завантаженої частини кузова становлять: 2,5 м × 2 м × 1 м.

Його об’єм тоді складає: 2,5 × 2 × 1 = 5 м³.

Але це означає лише, що дрова займають 5 кубометрів простору в кузові. Це не означає, що там міститься 5 м³ самої деревини або що після акуратного складання ви отримаєте штабель об’ємом 5 м³.

Причина проста, коли поліна лежать навалом, між ними залишається багато великих порожнин. Після укладання вони розташуються щільніше, тому займуть менше місця.

Саме тому фрази продавця «кузов у мене на п’ять кубів» недостатньо, якщо ви домовлялися саме про 5 складометрів.

Як тоді перевірити дрова, які привезли насипом

Найпростіший побутовий спосіб — після розвантаження скласти дрова в штабель і виміряти його.

Наприклад, машина приїхала з повним кузовом, а після складання ви отримали: 3,5 м × 1 м × 1 м = 3,5 м³ складених дров. Це означає, що привезені навалом поліна після укладання займають 3,5 складометра.

Але це не означає автоматично, що продавець вас обдурив. Якщо ви купували 5 м³ дров саме насипом, то порівнювати їх із п’ятьма складометрами неправильно. Якщо ж продавець обіцяв п’ять складометрів, тоді результат має відповідати саме цій одиниці вимірювання.

Тому домовлятися про спосіб обліку потрібно до оплати та доставки.

А навіщо тоді потрібен коефіцієнт повнодеревності

У професійному обліку деревини використовують ще один показник — коефіцієнт повнодеревності. Він дозволяє визначити, скільки безпосередньо деревини міститься у штабелі з урахуванням порожнин між відрізками.

В Україні порядок такого обліку передбачений, зокрема, технічними умовами ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги». У документації державних закупівель, що посилається на ці технічні умови, можна побачити різні коефіцієнти залежно від характеристик деревини. Наприклад, для метрової деревини непромислового використання наводяться коефіцієнти 0,67 для хвойних і 0,62 для листяних порід.

Що це означає? Наприклад, якщо маємо 5 складометрів деревини і для конкретного випадку застосовується коефіцієнт 0,62: 5 × 0,62 = 3,1 м³ щільної деревини.

Це не означає, що з п’яти кубів кудись зникло майже два куби дров. Просто перша цифра враховує повітря між відрізками, а друга показує розрахунковий об’єм безпосередньо деревини.

Для звичайного покупця, який хоче лише перевірити замовлені складометри, цей перерахунок здебільшого не потрібен.

Чи можна просто помножити кількість дров на 0,7

В інтернеті часто радять використовувати універсальний коефіцієнт 0,7. Наприклад, взяти об’єм кузова, помножити його на 0,7 і таким чином нібито визначити точну кількість дров.

Однак 0,7 не можна вважати універсальним коефіцієнтом для будь-яких дров. Коефіцієнти залежать від характеристик деревини, довжини відрізків та способу обліку.

Тому для звичайної перевірки доставки значно зрозуміліший спосіб — заздалегідь домовитися про складометри, після доставки скласти поліна в штабель і виміряти його.

Що запитати у продавця перед купівлею дров, щоб не помилитися

Перед замовленням достатньо поставити продавцю одне конкретне запитання:

«П’ять кубів, які ви мені продаєте, — це п’ять кубів насипом чи п’ять складометрів?»

Якщо продавець називає іншу одиницю або використовує коефіцієнт перерахунку, попросіть пояснити, як саме він розраховує кількість дров. Після цього перевірити доставку набагато простіше.

Якщо ви придбали 5 складометрів, складіть дрова і виміряйте штабель. Добуток його довжини, висоти та глибини має становити приблизно 5 м³.

Якщо ж ви купили 5 м³ дров насипом, потрібно перевіряти об’єм простору, який вони займали під час доставки, а не очікувати, що після укладання вийде п’ятиметровий штабель.

Саме тому головне правило під час купівлі дров дуже просте, не домовляйтеся лише про «куби» — завжди уточнюйте, про які саме куби йдеться.

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