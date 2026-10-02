Княжа родина Монако влаштувала церемонію привітання для президента Італії та першої леді

Княжа родина Монако з президентом Італії та його дочкою / © Instagram княжої родини Монако

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Італійського президента та його доньку, Лауру Маттареллу, яка є першою леді, зустрічали у палаці.

Княгиня Шарлін обрала для урочистого прийому штанний костюм у кремовому кольорі від Dior, якому вона віддавала перевагу і в деяких своїх останніх публічних появах. Його Шарлін доповнила відповідними туфлями в тон.

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Її дочка принцеса Габріелла, якій було доручено вручити Лаурі Маттареллы букет квітів, теж обрала штанний костюм, хоча в її випадку — ніжно-рожевого відтінку. Маленька принцеса доповнила його туфлями до тону адаптованими під її вік, але дуже схожими на вибір її матері.

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Перша леді Лаура Маттарелла також обрала штанний костюм для прийому, хоча в її випадку він був сірувато-білого відтінку. Дочка президента Італії обрала вузькі штани, приталений жакет та сірий топ.

Цей прийом у Княжому палаці ознаменував початок дня високої дипломатії, який завершиться сьогодні ввечері ліричним концертом Сесілії Бартолі в Оперному театрі Монте-Карло та наступною державною вечерею. Тож очікуємо на нові вечірні образи дам.

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