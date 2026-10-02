Чи припиняться виплати пенсій в Україні: експерти зробили цікавий прогноз

Економісти розказали, чого очікувати в Україні

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Економічні експерти Олег Пендзин та Андрій Забловський оцінили вплив нинішніх економічних викликів на соціальні виплати в Україні. За їхніми словами, пенсіонери залишаються повністю захищеною категорією, тоді як працівники бюджетної сфери та особи, які втратили роботу, відчують скорочення доходів.

Про це вони сказали у коментарі ТСН.ua.

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Пенсії під захистом міжнародної допомоги

Незважаючи на падіння надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ) через зупинку промислових підприємств, виплати пенсій проводитимуться в повному обсязі та без затримок.

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«Пенсійний фонд України залишається захищеною статтею видатків. Навіть за умов падіння надходжень від ЄСВ, який сплачує бізнес, дефіцит Пенсійного фонду напряму покриватиметься з державного бюджету, який отримує пряму фінансову підтримку від ЄС та МВФ», — пояснив економіст Олег Пендзин.

Бюджетники можуть втратити премії та надбавки

Для працівників бюджетної сфери — вчителів, медиків, державних службовців — базові оклади залишаються захищеними міжнародними грантами. Утім, під загрозою опинилися стимулюючі виплати.

Експерт Андрій Забловський зазначив, що через падіння внутрішніх податкових надходжень місцеві громади змушені урізати видатки.

«Місцеві громади, особливо прифронтові міста, як Кривий Ріг чи Запоріжжя, де зупинилися заводи, втратять надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це означає, що місцеві надбавки та премії бюджетникам у IV кварталі, найімовірніше, будуть повністю заморожені», — наголосив Андрій Забловський.

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Виплати з безробіття: обмеження воєнного стану

Найважче доведеться громадянам, які втратять роботу через зупинку містоутворюючих підприємств («Запоріжсталь», «Криворіжсталь»), а також руйнування складів та торговельних центрів.

У контакт-центрі Державної служби зайнятості роз’яснили особливості виплат під час дії воєнного стану:

Тривалість виплат: обмежена 90 календарними днями (у мирний час термін становив 270 днів).

Максимальний розмір: становить 8 647 грн щомісячно на руки (допомога не оподатковується, сума відповідає розміру мінімальної зарплати). Для порівняння, у мирні часи максимальна виплата сягала 9 924 грн.

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