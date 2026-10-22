Пенсії можуть не виплатити: хто з українців має пройти ідентифікацію до кінця року

Виплата пенсій / © ТСН

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Пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

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Вимога стосується двох категорій отримувачів пенсій та страхових виплат. Щоб пройти ідентифікацію, їм не обов’язково особисто відвідувати установу Пенсійного фонду — передбачено кілька способів підтвердження особи.

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Як пройти фізичну ідентифікацію

За інформацією Пенсійного фонду, пройти ідентифікацію можна одним із таких способів:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації або в установі уповноваженого банку.

За допомогою відеоконференцзв’язку — зареєструвавшись через сервіс «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» на вебпорталі Фонду або через його контакт-центр.

Через «Дія.Підпис» («Дія ID») — скориставшись відповідним електронним сервісом.

Через закордонні дипломатичні установи України — для тих, хто тимчасово перебуває за межами країни.

Як перевірити, чи пройдено ідентифікацію

Дізнатися про результат і дату останньої фізичної ідентифікації можна через сервіс «Моя ідентифікація» в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд».

Кому не потрібно проходити ідентифікацію щороку

Щорічна фізична ідентифікація не потрібна одержувачам пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплати за новим місцем проживання.

Пенсійний фонд закликає отримувачів, на яких поширюється ця вимога, не відкладати проходження процедури до останніх днів року, щоб вчасно підтвердити особу.

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Нагадаємо, у листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

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