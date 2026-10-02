"Грав би": відомий актор здивував зізнанням про ролі російською та розкрив, за що йому соромно

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Реклама

Український актор Олексій Гнатковський, який нещодавно назвав причину, чому відмовився зніматися в кіно, розповів, за яких умов готовий грати російською мовою та які пропозиції принципово відхиляє.

Для артиста важливий не лише сам матеріал. Він зважає на режисера. Окрему увагу приділяє походженню грошей. Значення має і мета, з якою створюють проєкт. Гнатковський не вважає, що для актора всі творчі рішення можна звести до кількох категоричних заборон. Водночас є речі, на які він не погоджується.

Реклама

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Зокрема, артист не виключає для себе ролей російською мовою. Однак за однієї принципової умови — українська історія, у якій російськомовний персонаж відповідає задуму твору.

Реклама

«Чи я би грав російською мовою? Грав би, якщо це якась хороша українська історія, де є якась падлюка російська», — пояснив Гнатковський у інтерв’ю РБК-Україна.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Не менш важливим для актора є контекст самого проєкту. Він розповів, що свого часу відмовлявся від пропозицій, які, на його думку, не відповідали інтересам України. Причому гучне ім’я автора чи класичний статус твору не є для нього достатньою причиною погоджуватися на роботу.

Гнатковський зазначив, що звертає увагу на те, хто стоїть за постановкою та звідки походить її фінансування. Серед іншого, він згадував про проєкти, кошти для яких могли бути пов’язані з Росією. Також актор говорив про ситуації, коли, за його словами, гроші, зароблені в Україні корупційним шляхом, можуть використовуватися в мистецьких проєктах для легалізації свого походження. Саме такі обставини він називає для себе принциповими.

Олексій Гнатковський

Окремо артист висловився про оголення у театрі та кіно. Сам факт появи оголеного тіла на сцені чи в кадрі він не вважає проблемою. Для нього вирішальним залишається художнє виправдання сцени.

Реклама

«Якщо це було би вульгарно — там, показати сідниці просто, щоб показати, — тоді це вульгарщина. Я би таке не робив», — зазначив актор.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Попри невдалі творчі рішення на початку кар’єри, Гнатковський не називає жодної своєї роботи такою, за яку йому справді соромно. Він визнає, що деякі вистави могли виявитися невдалими з мистецького погляду, однак сприймає цей досвід як частину професійного шляху.

«Мистецтво — це не математика. Ти не можеш передбачити, що у тебе вдасться. Але щоб так соромно було, по честі і по совісті, то нема такого», — підсумував Олексій Гнатковський.

Олексій Гнатковський

Нагадаємо, нещодавно Олексій Гнатковський розкрив, чому приховує дружину від публіки та що пережила його родина під час війни.

Реклама

Новини партнерів