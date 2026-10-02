Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька здивували появою на "Голосі країни": хто з них став учасником

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © пресслужба каналу "1+1"

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Українські актори Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк здивували появою у 14-му сезоні вокального проєкту «Голос країни«.

Як виявилося, артистка вирішила вийти за межі звичного для себе кіномайданчика. Вона стала учасницею нового сезону «Голосу країни». На сліпих прослуховуваннях 14 сезону найнароднішого вокального шоу країни акторка несподівано постала перед тренерами як співачка, продемонструвавши свої співочі здібності. Насправді ж Олена Світлицька співає від самого дитинства.

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Олена Світлицька / © пресслужба каналу "1+1"

«Це завжди було моїм головним хобі й моєю улюбленою розвагою в житті. Я навчалася в музичній школі по класу скрипки. Але, попри те, що грала в ансамблі скрипалів, завжди була солісткою саме по вокалу. Згодом, уже в дорослому віці, коли з’явилося більше вільного часу, самостійно опанувала гітару. Це, до речі, у мене від тата. А співати я хочу не лише в акторстві. Насправді я не проти записати власний альбом, тим більше що в мене вже була спроба записати свої пісні», — зізнається акторка.

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Олена Світлицька / © пресслужба каналу "1+1"

Підтримати Олену прийшов її коханий, актор Тарас Цимбалюк. За лаштунками він разом із ведучими проєкту Катериною Осадчою та Юрієм Горбуновим уважно стежив за виступом і вболівав за те, щоб тренери повернули свої крісла. Актор приніс для коханої величезний букет рожевих троянд.

«У темні часи такі проєкти як „Голос країни“ справді окриляють і дають надію. Я радий, що глядачі матимуть можливість дивитися якісний український контент і відкривати для себе нових виконавців. Наші співаки та музиканти своєю творчістю нагадують, що навіть у найскладніші моменти є місце для світла, емоцій і надії», — прокоментував Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк, Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Яка пісня поєднує акторську пару та яку реакцію тренерів отримала Олена Світлицька на свій виступ — дивіться від 25 жовтня, щонеділі, о 21:00 на каналі «1+1 Україна». Новий сезон також буде доступний на Netflix для глядачів в Україні в межах підписки.

У новому сезоні «Голосу країни» Тіна Кароль, Наталія Могилевська та MONATIK продовжують пошук голосу нашого часу — учасників, чиї історії, голоси та музика відображають сучасну Україну. Ім’я четвертого тренера стане відомим незабаром. Ведуча бекстейдж — Наталі Солонік.

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Цього сезону «Голос країни» стане майданчиком не лише для нових голосів, а й для важливої соціальної місії. Проєкт об’єднує зусилля з Благодійним фондом «Півник», щоб допомогти українським захисникам, які втратили слух унаслідок поранень, знову чути найрідніший голос. Долучитись до збору на слуховідновлювальні операції можна просто зараз.

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