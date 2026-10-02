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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Війна в Україні: воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю на фронті

Артилеристи 110-ї бригади розповіли про роботу мобільної системи РСЗВ «Партизан». Чому великі «Вампіри» ховають у капонірах та як «Бандеромобіль» рятує піхоту під час ротацій.

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Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Тактика раптових ударів і малі маневрені установки замість традиційних великих. Армійці 110-ї окремої механізованої бригади дедалі частіше нищать росіян за допомогою «Партизана» — зменшеної реактивної системи залпового вогню. Це такий собі міні«Град», встановлений на звичайному пікапі.

Мають воїни в арсеналі й більші установки, проте через засилля ворожих дронів великі машини виїжджають рідко. Як працюють «Партизани» та чому цю установку називають саме так — розповідає кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

Чому великі РСЗВ виїжджають рідко

Розбиті села, згорілі автівки на узбіччі та понівечені антидронові сітки — шлях до позицій артилеристів пролягає крізь небезпечні ділянки. Вирушати доводиться ще на світанку, щоб не стати мішенню для російських БпЛА.

У капонірі у хлопців схована велика установка РСЗВ — чеський «Вампір». Саме з неї вояки не один рік нищили окупантів навколо Авдіївки.

«Ми могли біля Авдіївки дозволити собі приїхати за кілометр від фронту, відпрацювати 40 штук і спокійно поїхати. Мій екіпаж відпрацьовував за один день 4 пакети. Нормально! І це був такий маленький рекорд для нас», — пригадує командир розрахунку «Партизана» на псевдо «Воєвода».

Але нині через засилля дронів виганяти велику машину надто ризиковано — вона миттєво стає мішенню для ворога. Тому «Вампір» залучають винятково під час масованих штурмів росіян.

«Коли йдуть колони, механізовані штурми, коли є питання, наприклад, скупчення піхоти, є дані, що у квадраті розміщені КСП, склади БК або скупчення дронарів, які приїжджають купою, а тоді розходяться», — пояснює командир реактивно-артилерійської батареї 110-ї ОМБр на псевдо «Тур».

Мобільний «Партизан»: робота по ворожих антенах і бліндажах

Натомість для щоденної роботи все частіше використовують «Партизан» — він же «Бандеромобіль», він же «Тризуб», як його називають самі бійці.

«Ну банально, бо три труби — „Тризуб“. До речі, патріотично й досить милозвучно для цієї машини», — діляться артилеристи.

Установка в рази менша за стандартну систему залпового вогню. Вона також не виїжджає на відкриту місцевість, як раніше, а, схована та стріляє безпосередньо з лісосмуги. «Партизаном» хлопці працюють трохи більше ніж пів року і його бойовими можливостями задоволені.

«Це знаходження екіпажів БпЛА, де ми відпрацьовуємо по антенах, бліндажах, ну і якісь невеликі автомобільні засоби, які десь там заховані в посадках», — розказує «Воєвода».

Кожна ракета важить понад 60 кілограмів. Попри таку вагу заряджають «Партизана» за лічені хвилини.

«Цей реактивний снаряд важить приблизно 62 кг. Нічого, піт артилериста — це життя нашої піхоти», — додає командир розрахунку.

Покриття для піхоти та порятунок під час ротації

Навідник «Лєший» — у минулому піхотинець. Усі труднощі передової він знає не з чуток, тому розуміє, як навіть три влучні постріли здатні кардинально змінити ситуацію на «нулі».

«Коли ти сидиш, тебе криють постійно і 24/7 відпрацьовує без різниці що — арта, навіть коли С-60 працювала, — то вони затихали. Це ну дуже древня система зенітна», — ділиться «Лєший».

Завдання «Партизана» на цей ранок — не просто знищити ціль, а прикрити побратимів. Він працює по позиціях ворожих дронарів, щоб у цей час на передньому краї українські бійці змогли безпечно провести ротацію.

«Наші хлопці виїжджають на позиції, а ми відпрацьовуємо по точках зльоту FPV-дронів», — зазначає командир батареї «Тур».

Після уточнення координат і коригування «олівці» (саме так ракети від «Партизана» називають захисники) летять по окупантах. За кілька хвилин аеророзвідка звітує: три постріли влучили в районі цілі, а це означає, що точка зльоту та обладнання росіян пошкоджені. Доки загарбники сиділи в укритті, українські воїни успішно прорвалися на позиції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Колапс у столиці! Росіяни вдарили КАБами по Харкову | ТСН 17:00 2 жовтня

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