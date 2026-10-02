"Паплюжать армію": відомий український співак різко висловився про Козловського та його службу в ЗСУ

Віктор Винник та Віталій Козловський / © Колаж ТСН.ua

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Лідер гурту «МЕРІ» Віктор Винник, відомий за хітом «Я з України», висловився про службу співака Віталія Козловського в ЗСУ та його подальше звільнення з війська.

Артист не став обмежуватися особистою історією Козловського. Він наголосив на проблемі публічних людей, які, на його думку, можуть використовувати службу у власних цілях. Винник згадав і про символіку військової форми. Окремо музикант звернув увагу на ціну, яку має поняття служби. Він вважає, що ставлення до армії у таких випадках виходить далеко за межі історії однієї людини. Свою позицію співак озвучив в інтерв’ю, пригадавши і давній творчий випадок, пов’язаний із Козловським.

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«Цей артист вже „ветеран“, можливо, навіть „учасник бойових дій“. Ми не повинні говорити лише про Козловського, бо дії усіх таких артистів, які переслідують власні цілі, паплюжать армію. Дуже сумно, що ці люди носять або в певний час носили „піксель“. Це ж не просто матеріал, він пролитий кров’ю!» — заявив Віктор Винник у інтерв’ю Oboz.ua.

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Віктор Винник

За словами лідера «МЕРІ», Віталій Козловський, на його думку, міг обрати інший шлях і не долучатися до лав Збройних сил України. Водночас Винник зауважив, що історія артиста відбувається на тлі значно ширших суспільних процесів і проблем у країні.

«Він міг якось вирішити це інакше, не долучаючись до Збройних сил України. Але це наш час, це наша країна, в якій генеральний прокурор може легко втекти, розумієте? І якийсь Козловський на тлі всього того пи***ця…» — висловився музикант.

Віктор Винник

Свою історію з Віталієм Козловським Віктор Винник має ще з часів, коли присвятив йому пісню «Не Віталік». За цей період ставлення музикантів одне до одного встигло стати предметом публічної уваги.

Зазначимо, Віталій Козловський у 2023 році повідомив про службу в ЗСУ та показував моменти військового життя. Згодом стало відомо, що артист більше не служить у війську через сімейні обставини. У 2024 році він розповів про звільнення зі служби, а згодом повернувся до творчої діяльності.

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Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський став власником розкішного авто за майже 3 мільйони гривень.

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