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Заморозки вдарять уже цієї ночі: де температура в Україні впаде до -3°
Нічна температура в Україні опуститься нижче нуля — синоптики попереджають про заморозки до 3° морозу.
В Україні найближчими ночами очікуються заморозки, які можуть становити небезпеку для незібраного врожаю. На Прикарпатті оголосили помаранчевий рівень небезпечності.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозом синоптиків, вночі проти 3 та 4 жовтня на Прикарпатті температура повітря опускатиметься до 0…-3° морозу. Через це в регіоні оголошено ІІ, помаранчевий рівень небезпечності.
Вночі проти 3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3° морозу прогнозують на всій території України, за винятком Києва, а вночі проти 4 жовтня — на Правобережжі. Оголошено І, жовтий рівень небезпечності.
В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди городині, яку ще не встигли зібрати.
Нагадаємо, представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха раніше розповідала, що протягом жовтня в Україні ще можливі періоди теплої та сонячної погоди, які традиційно називають «бабиним літом». Водночас антициклони можуть принести нічні заморозки.