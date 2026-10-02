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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: синоптикиня назвала точні дати

В Україні жовтень розпочнеться із різкого нічного похолодання — очікуються заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зміниться

Погода зміниться / © Getty Images

У жовтні в Україні ще можуть повторюватися періоди теплої та сонячної погоди, які в народі називають «бабиним літом». Водночас під час впливу антициклону вночі можливі заморозки. Перші заморозки на поверхні ґрунту прогнозують вже 3 — 4 жовтня.

Про це розповіла представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в інтерв’ю «24 Каналу».

За словами синоптикині, погода постійно змінюється: періоди впливу антициклонів чергуються з циклонами, хмарністю та опадами. Восени теплі періоди особливо помітні, оскільки нагадують про літнє тепло.

«Тому в народі й почали називати період антициклональної, спокійної погоди, коли вона поєднується з помірно теплою повітряною масою та комфортними температурами, „бабиним літом“. Але це більше народна назва», –сказала Птуха.

Раніше в ДСНС повідомили, що вночі 2 та 3 жовтня по всій території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

За прогнозом «Укргідрометцентру», 2 жовтня синоптична ситуація в Україні не зазнає змін. Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску.

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