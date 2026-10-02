Дим у Самарі після атаки 2 жовтня / © із соцмереж

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У російській Самарі після нічних вибухів горить лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара». Це найбільше сховище нафти в Європі, куди сходяться чотири магістральні нафтопроводи.

Про це повідомив телеграм-канал Astra.

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За даними пабліка на основі аналізу відкритих даних, ймовірною ціллю нічної атаки на Самару могла бути лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Самара», яка входить до системи «Транснєфть». Це найбільший у Європі резервуарний парк для зберігання нафти.

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Після вибухів у Мережі поширилися кадри, на яких, як стверджується, видно пожежу на території станції.

Пожежа на ЛВДС «Самара» після атаки (5 фото) © ASTRA © ASTRA © ASTRA © ASTRA © ASTRA

Місцева влада не коментувала інформацію про пожежу на станції. Водночас мер Самари Іван Носков повідомив про тимчасове припинення роботи наземного громадського транспорту. За його словами, метро використовували як укриття.

Пізніше Носков заявив про відновлення руху громадського транспорту після скасування ракетної небезпеки. Водночас загроза атаки безпілотників у місті, за його словами, все ще зберігалася.

Що відомо про ЛВДС «Самара»

Площа території станції перевищує 216 гектарів. На ній розміщений 71 резервуар із загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти.

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На території функціонують дві нафтоперекачувальні станції — «Самара-1» і «Самара-2», а також окремий об’єкт для змішування нафти.

Через ЛВДС «Самара» проходять чотири магістральні нафтопроводи: Альметьєвськ — Куйбишев, Калтасинський — Куйбишев, Нижневартовськ — Курган — Куйбишев та Гур’єв — Куйбишев. Таким чином, нафта надходить на станцію із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські міста Волгоград, Самара та Енгельс зазнали масованої атаки безпілотників. У Самарі пролунав вибух і спалахнула пожежа на нафтоперекачувальній станції «Самара-1». У Волгограді зафіксовано влучання в промисловій зоні в районі НПЗ та заводу «Каустик», а також падіння уламків на житловий будинок. В Енгельсі також лунали вибухи, наслідки уточнюються.

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Зауважимо, сьомий за обсягами переробки в РФ Пермський НПЗ зупинив роботу 25 вересня після атаки українських безпілотників. За даними Reuters, на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки, а терміни відновлення наразі невідомі.

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Увечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі в Московській області пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого повністю завалився цех і, за попередніми даними, загинуло семеро працівників. Завод виробляє боєприпаси, вибухівку та термобаричні бойові частини для безпілотників Shahed.

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