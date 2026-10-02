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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Андрій Шевченко показав одразу двох синів від дружини-моделі і розсекретив важливе свято в сім'ї

Колишній футболіст показав, який вигляд мають його молодші діти.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Андрій Шевченко з дружиною

Андрій Шевченко з дружиною / © instagram.com/andriyshevchenko

Президент Української асоціації футболу та колишній футболіст Андрій Шевченко показав одразу двох синів від дружини, американської моделі Крістен Пазік.

Як виявилося, у родині знаменитості важлива дата. Так, не встиг Андрій Шевченко відсвяткувати свій день народження, як іменини зустрічає його син Олександр. Хлопцеві виповнюється вже 14 років.

Тож, Андрій Шевченко в Instagram опублікував їхнє спільне фото. На знімку зображений колишній футболіст, а поруч із ним його сини Олександр та наймолодший Райдер-Габріель, якому 12 років. На світлині можна помітити, який вигляд мають молодші діти Андрія Шевченка. Також спортсмен адресував Олександру теплі слова з привітаннями.

Андрій Шевченко з молодшими синами / © instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко з молодшими синами / © instagram.com/andriyshevchenko

«Тобі 14! Люблю тебе і дуже тобою пишаюся, Александре! З днем ​​народження!» — привітав сина з 14-річчям колишній футболіст.

Зазначимо, Андрій Шевченко від 14 липня 2003 року проживає в шлюбі з американською моделлю Крістен Пазік. Подружжя виховує чотирьох синів — 21-річного Джордана, 19-річного Крістіана, 14-річного Олександра та 12-річного Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко святкував день народження. З нагоди важливої дати дружина колишнього футболіста емоційно звернулась до нього і показала, яким він був у молодості.

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