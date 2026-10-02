ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Оформлення окремих відстрочок у "Резерв+" буде недоступне: причина

Від 2 жовтня до 4 жовтня включно розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики і не можливо буде оформити окремі відстрочки у «Резерв+».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок

У «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок / © Міністерство оборони

У застосунку «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних з інвалідністю. Обмеження діятиме кілька діб.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За даними відомства, 2 жовтня о 14:30 в системах Мінсоцполітики розпочнуться планові технічні роботи. У зв’язку з цим через “Резерв+” тимчасово не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю — власною, дитини або батьків.

У відомстві зазначили, що повторний вхід у застосунок не сприятиме відновленню доступу до цих послуг під час робіт. Користувачам радять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.

Інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку збережеться, якщо вона відображається в електронному військово-обліковому документі.

“Про відновлення роботи повідомимо окремо — орієнтовно 4 жовтня після 16:00”, - зазначили у Міноборони.

Раніше повідомлялося,що втратити право на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані можуть у разі зміни життєвих обставин, на підставі яких її було надано. Оформлений статус не є безстроковим, тому після зникнення відповідних причин електронний запис про нього може просто зникнути із застосунку «Резерв+».



Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie