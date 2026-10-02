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Оформлення окремих відстрочок у "Резерв+" буде недоступне: причина
Від 2 жовтня до 4 жовтня включно розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики і не можливо буде оформити окремі відстрочки у «Резерв+».
У застосунку «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних з інвалідністю. Обмеження діятиме кілька діб.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
За даними відомства, 2 жовтня о 14:30 в системах Мінсоцполітики розпочнуться планові технічні роботи. У зв’язку з цим через “Резерв+” тимчасово не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю — власною, дитини або батьків.
У відомстві зазначили, що повторний вхід у застосунок не сприятиме відновленню доступу до цих послуг під час робіт. Користувачам радять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.
Інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку збережеться, якщо вона відображається в електронному військово-обліковому документі.
“Про відновлення роботи повідомимо окремо — орієнтовно 4 жовтня після 16:00”, - зазначили у Міноборони.
Раніше повідомлялося,що втратити право на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані можуть у разі зміни життєвих обставин, на підставі яких її було надано. Оформлений статус не є безстроковим, тому після зникнення відповідних причин електронний запис про нього може просто зникнути із застосунку «Резерв+».