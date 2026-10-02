- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином у family look і розсекретила їхні фрази дня
Знаменитість знялась в імпровізованому фотосеті з однорічним Оскаром, результатом якого вже й встигла похизуватися.
Українська телеведуча Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином у family look.
Так, знаменитість знялась з однорічним Оскаром в імпровізованому фотосеті. У своєму Instagram зірка вже встигла поділитися його результатом. Кадри були зроблені на подвір’ї батьків Лесі Нікітюк, що живуть у Хмельницькому.
Ведуча та її син позували в однакових кофтинках у смужку. Хоч знаменитість продовжує приховувати обличчя Оскара, але все одно можна помітити, як він вже подорослішав.
Також Леся Нікітюк розсекретила їхні найпоширеніші фрази за день. Схоже, Оскар росте доволі допитливим малюком, оскільки часто чує, що туди йому не можна або ж це до рук брати не треба.
«Найпоширеніші фрази за день зараз: кака, не біжи туди, нашо ти йому хвоста крутиш, скоро будем спатки, не розкидай, сам-сам, це табуретка, а не машина», — поділилась знаменитість.
Нагадаємо, Леся Нікітюк вперше стала мамою у червні 2025 року. Свою вагітність ведуча ретельно приховувала. Ба більше, вперше знаменитість про це розповіла, коли малюк вже з’явився на світ. Нещодавно ж Леся Нікітюк розкрила курйоз із вагітністю та пригадала, як працювала на восьмому місяці.