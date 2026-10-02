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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином у family look і розсекретила їхні фрази дня

Знаменитість знялась в імпровізованому фотосеті з однорічним Оскаром, результатом якого вже й встигла похизуватися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леся Нікітюк із сином

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином у family look.

Так, знаменитість знялась з однорічним Оскаром в імпровізованому фотосеті. У своєму Instagram зірка вже встигла поділитися його результатом. Кадри були зроблені на подвір’ї батьків Лесі Нікітюк, що живуть у Хмельницькому.

Ведуча та її син позували в однакових кофтинках у смужку. Хоч знаменитість продовжує приховувати обличчя Оскара, але все одно можна помітити, як він вже подорослішав.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк розсекретила їхні найпоширеніші фрази за день. Схоже, Оскар росте доволі допитливим малюком, оскільки часто чує, що туди йому не можна або ж це до рук брати не треба.

«Найпоширеніші фрази за день зараз: кака, не біжи туди, нашо ти йому хвоста крутиш, скоро будем спатки, не розкидай, сам-сам, це табуретка, а не машина», — поділилась знаменитість.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк вперше стала мамою у червні 2025 року. Свою вагітність ведуча ретельно приховувала. Ба більше, вперше знаменитість про це розповіла, коли малюк вже з’явився на світ. Нещодавно ж Леся Нікітюк розкрила курйоз із вагітністю та пригадала, як працювала на восьмому місяці.

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