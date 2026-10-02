Росію накрили вибухи від Енгельса до Сочі: прилетіло по ключових цілях (відео)

У РФ було неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти 2 жовтня російські міста Волгоград і Самара зазнали атаки безпілотників, внаслідок чого на стратегічних промислових об’єктах спалахнули пожежі.

Про це повіломили у Телеграм.

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Вибухи у Волгограді, Енгельсі та Самарській області

Самара. Приблизно о 05:20 ранку оголошено «ракетну небезпеку», після чого пролунав вибух і виникла пожежа. Попередньо уражено НПС «Самара-1» — нафтоперекачувальна станція, яка входить до складу акціонерного товариства АО «Транснефть — Приволга» у Самарській області.



Волгоград. Місто перебувало під атакою від 01:10д до 03:41. Є ураження в промисловій зоні. Попередньо ураження в районі НПЗ и ОАО «Каустик». Офіційний Волгоград підтверджує ураження та наголошує на «падінні уламків» в житловий будинок по вул. Удмуртської внаслідок роботи російської ППО. Наслідки удару в промисловій зоні потребують додаткового уточнення

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку БпЛА на промислову інфраструктуру Волгоградської області».

Енгельс. Місто перебувало під атакою від 02:40 до 04:26. В місті пролунало кілька вибухів, інформація про наслідки потребує уточнення.

Нагадаємо, у Московській області 1 жовтня пролунало щонайменше три вибухи на Краснозаводському хімічному заводі. Внаслідок цього повністю завалився один із цехів і, за попередніми даними, загинуло 7 працівників.

Дата публікації 07:36, 02.10.26 Кількість переглядів 8 Дрони завітали до Волгограда – лунали вибухи (відео)

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