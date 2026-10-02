Чтобы в доме не было ссор и бедности: необычные обереги от недобрых соседей

Растения-обереги / © Фото из открытых источников

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В украинской народной традиции существовало немало необычных способов защитить дом от бед. Согласно народным поверьям, зависть и злые мысли других людей могли принести в дом ссоры, болезни и нищету, поэтому для защиты жилища использовали растения, соль и даже старые предметы.

Об этих традициях пишет издание «Радио Трек».

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Считалось, что особого внимания требуют отношения с соседями. Согласно древним поверьям, недоброжелательность или зависть с их стороны могли негативно сказываться на благополучии семьи.

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Как использовали можжевельник

Одним из таких средств защиты считались веточки можжевельника. Их прятали под плинтусом или раскладывали по углам дома.

Согласно народным представлениям, можжевельник должен был ограждать жилище от нежелательного воздействия извне. Считалось, что таким образом можно защитить домашнее пространство от негатива и сохранить благополучие семьи.

Хлеб и соль дарили собственному дому

Еще один необычный обычай был связан с хлебом и солью. Согласно народным поверьям, для сохранения счастья в доме хозяева периодически заходили в каждую комнату с буханкой хлеба и наполненной солонкой.

Такой ритуал называли «подарком дому». Его могли проводить несколько раз в месяц.

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Соль использовали и в другом обряде. Во время полнолуния в каждой комнате оставляли небольшую щепотку соли, а затем выметали её веником.

Считалось, что соль способна впитать негатив, который якобы проник в дом от недоброжелательных людей.

У дверей держали старый нож или серп

Особое значение в народных верованиях имела входная часть дома. В старину у дверей могли прикреплять сломанный серп или старый нож.

Эти предметы служили оберегами. Считалось, что они не позволят войти в дом человеку со злыми намерениями или недобрыми мыслями.

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Полынь должна была защищать от зависти

Среди растений-оберегов важное место отводилось полыни. Согласно народным поверьям, особенно сильными считались букеты, собранные во время летнего солнцестояния.

Полыни приписывали способность защищать дом от всевозможного зла, зависти и сглаза. Поэтому ее могли держать в доме как своеобразный природный оберег.

Валериану хранили в спальне

В спальне, помимо можжевельника, согласно древним поверьям, держали букет высушенной валерианы.

Существовало поверье, что в сухих ветках этого растения обитают духи-целители, способные защитить обитателей дома от болезней и сглаза.

Напомним, что наши предки с осторожностью относились к тому, что именно отдавали из дома соседям или знакомым. Согласно старым поверьям, вместе с определенными вещами можно было якобы передать часть собственного благосостояния или навлечь на себя неприятности.

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