В Сети обсуждают хасидов, которые гоняются за овцой: появилось видео

Мальчики-хасиды с овцой / © скриншот с видео

Реклама

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыли около 45 тысяч хасидов, паломники молились за Украину.

Об этом в телеграмме сообщила Объединенная еврейская община Украины.

Реклама

«По данным Объединенной еврейской общины Украины, в настоящее время в город уже прибыли около 45 тыс. паломников. Нынешнее количество паломников самое высокое за последние годы», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в этом году ожидается прибытие 50 тыс. паломников.

«Утро у них начинается не с кофе»

В то же время украинцы массово жалуются на поведение приехавших в Умань паломников-хасидов. Своими впечатлениями от туристов люди делятся в соцсетях. В частности, люди обсуждают видео, на котором паломники гоняются за овцой. Затем мальчики-хасиды ее ловят и валят на землю.

«Утро у них начинается не с кофе», — говорится в сообщении под видео.

Хасиди і вівця / Відео: facebook.com / Іван Гайович

Почему хасиды покупают и ловят животных?

Следует отметить, что поведение паломников обусловлено спецификой их религиозных и бытовых традиций.

Реклама

Хасиды употребляют исключительно кошерное мясо жвачных животных (в том числе овец и коз). Для уверенности в свежести и соблюдении правил они часто покупают живых животных у местных жителей Умани для дальнейшего ритуального зарезания по всем строгим канонам иудаизма.

Поскольку паломники обычно не имеют опыта ведения сельского хозяйства или содержания скота, приобретенные овцы периодически вырываются и убегают прямо посреди улиц паломнического квартала. Это заставляет десятки мужчин в традиционных одеждах устраивать за ними динамичную и забавную гонку.

Реакция Сети

Украинцы разразились негативными комментариями:

«Так выглядит Богом избранный народ?», — спрашивает Павел Г.

«Так они уже оккупировали Умань», — пишет Виталий К.

«Я никогда не думал, что украинцы настолько опущены, что позволяют такой бардак в своем доме… жесть», — пишет Андриан С.

«Это п***ец, какие-то дикари. Бедная живность», — пишет Екатерина К.

И это еще самые мягкие из отрицательных комментариев, которые писали пользователи.

Реклама

В то же время, были и те, кто вступился за приезжих паломников, но таких комментариев единицы.

«Успокойтесь, если бы наши не разрешили, они не брали бы», — отметила Людмила Т.

«Украинцы сами бардак делают, приедете к лесному озеру там хасидов нет, но все заранее мусором, то же и в лесах, где собирают грибы и ягоды, после обеда все выбрасывают. Про мусор на обочинах дорог я молчу уже… Просто сучок в чужом глазу мы всегда видим, бревна же в своем глазу никогда», — пишет Иван Х.

«… Отстаньте от хасидов!!! Займитесь своей жизнью! Вам заниматься нечем?», — отмечает Светлана Л.

Рош ха-Шана: сколько паломники платят в Умани

Напомним, в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана массово прибывают десятки тысяч хасидов. Несмотря на полномасштабную войну и угрозу ракетных обстрелов, паломники непрерывно придерживаются традиции паломничества на могилу раввина Нахмана еще с 1810 года.

Для въезда на территорию празднования паломники обязательно уплачивают туристический сбор в размере 27-40 долларов.

Приезд паломников стал возможностью для местных жителей и бизнеса существенно заработать, поэтому ценники в городе растут в разы. Аренда простенькой комнаты или кровати в неделю достигает 2000-2500 долларов, а номера в гостиницах стоят где-то 20-30 тысяч долларов.

Кроме жилья существенно дорожают продукты, трансфер (от 150 до 500 долларов), услуги такси (до 100 долларов) и мобильная связь. Для торговли на улице предприниматели открывают ФЛП и платят высокую аренду, а некоторые хасиды уже выкупили собственное жилье, гостиницы или хостелы в Умани.

Высокие тарифы объясняются, в частности, масштабными последствиями празднований, ведь после себя паломники покидают горы мусора на улицах и в квартирах. Сами хасиды объясняют это тем, что выносить мусор во время праздников им запрещает вера, поэтому коммунальные службы и владельцы жилья вынуждены работать в усиленном режиме для устранения остатков гуляний.

Новости партнеров

Новости партнеров