Хасиды съехались в Умань: цены на жилье и еду шокируют

В то же время празднование у паломников в разгаре. В Умани громко играет музыка и всюду танцуют.

Хасиды 2 октября отмечают еврейский Новый год Рош га-Шана. В Умань уже съехались десятки тысяч хасидов, они будут праздновать там до 4 октября. Местные же в это время также неплохо зарабатывают на приезде паломников.

Какие ценники сделали в этом году – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Тысячи хасидов в Умани – как город зарабатывает на паломниках?

В Умань массово съезжаются хасиды. Все для того, чтобы отпраздновать Новый Год Рош га-Шана и помолиться на могиле наставника. Их не пугают ни ракеты, ни сирены, ни полномасштабная война в Украине. Эта традиция у хасидов не нарушается с 1810 года. В это время начинается история паломничества хасидов в Умань, сразу после смерти Нахмана – верховного раввина-учителя, который распространял хасидизм и был правнуком основателя этого течения. Он хотел быть похоронен именно в Умани, рядом с еврейскими жертвами резни времен Колиивщины, а уже перед смертью повелел паломникам ежегодно посещать его могилу.

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Каждый хасид мечтает хотя бы раз в жизни попасть в Украину, поэтому едут сюда, несмотря на угрозу ракетных обстрелов россиян. Ну и в то же время это большая возможность для местных заработать, и ценники действительно случаются безумные. В то же время для этого есть свои причины. Но обо всем по очереди.

Прежде всего, все приезжающие в Умань паломники должны уплатить туристический сбор, без которого их не пустят на территорию празднования. Его стоимость составляет от 27 долл. – если внести деньги онлайн заранее или 40 долл., если платить на месте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Хасиды – в Умани! Цены на жилье и еду шокируют! На чем еще зарабатывают украинцы?

Цены на жилье в Умани

Но не промах цены на жилье и еду. В этом году в TikTok завирусилось видео, где украинка подсчитала, сколько Умань зарабатывает на хасидах, ведь обычно они приезжают за несколько дней до праздника, а жить где-то надо, ездить надо, есть надо, более того, без сувениров также мало кто возвращается домой.

Итак, автор видео Алина Золотухина подсчитала, что одна простенькая комнатка может стоить от 2000 дол. за неделю. Однако можно встретить объявление, когда одна кровать в комнате стоит около 2500 дол. Девушка утверждает, что самый дорогой номер в отеле стоит 30 тыс. дол.

А издание "Новыны Live" промониторило цены на сайтах. Старые квартиры без ремонта стоят в сутки больше, чем пятизвездочные отели в центре Киева. Несмотря на это, в этом году жилье разобрали как горячие пирожки, ведь по состоянию на 26 сентября на популярном сервисе поиска жилья оставалось шесть вариантов жилья. Самый дешевый вариант – апартаменты на двоих – с 2 по 4 октября предлагали за 3000 грн. А самый дорогой – гостиница за 20 тыс. грн. Интересно, что в описании квартир красным обозначена чистота. Однако хасиды, вероятнее всего, на такую отметку внимания не обращают, ведь после себя оставляют горы мусора. Поэтому этим можно объяснить эти сумасшедшие цифры за жилье.

Журналисты добавили, что если рассматривать варианты жилья в Умани не на еврейский Новый год, то вместо шести вариантов сайт по поиску жилья предлагает 18. И та гостиница, которая на время пребывания хасидов стоит тех же 20 тыс. грн, на эти же даты в ноябре обойдется в 4200 грн.

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Паломники купили недвижимость в Умани

А несколько лет назад журналисты сообщали, что ранее хасиды активно покупали в Умани недвижимость, материалы для строительства. И по состоянию на 2020 год в городе они построили гостиницы и хостелы, проживать в которых, как правило, могут только хасиды. Некоторые паломники, регулярно приезжающие на могилу духовного наставника, уже приобрели в Умани собственные дома и квартиры.

Тем временем цены повышают также на продукты: пятилитровый бутыль воды стоит 3-5 дол., а 0,5 литра кока колы обойдется в 1-3 дол.. Кусочек пиццы продают за 4 дол. Но прежде чем становиться к прилавкам, человек должен обязательно зарегистрировать ФЛП:

"Просто стать с колой и водой нельзя. Для этого нужно открыть ФЛП и арендовать участок. Цена аренды стартует от 6000 гривен за квадратный метр. Удерживать небольшую торговую палатку стоит 40 тысяч гривен".

Мобильная связь и стоимость трансфера в Умани

Также девушка говорит, что стартовый пакет мобильной связи для хасидов, чтобы можно было позвонить в Израиль, продают за 10-25 дол.

Но и перевозчики, и таксисты тоже хорошо зарабатывают. Кое-кто предлагает услугу трансфера не только от украинской границы в Умань, но даже из аэропортов Румынии или Молдовы.

Стоимость поездки зависит от транспорта: от 150 дол. с человека в большом автобусе до 500 дол. с лица, если речь идет о небольшом и комфортном автомобиле. В самой Умани немалые деньги из хасидов уже берут местные таксисты. Они буквально дежурят у улицы Туристов, где и проходят основные праздничные мероприятия, и оттуда возят паломников в магазины и по городу. Тарифы разные, но иногда могут достигать и 100 дол. за поездку.

Ну а еще паломники обновляют в Умани и гардероб, здесь ценник неизвестен.

Почему такие цены и с какими проблемами сталкиваются украинцы?

В то же время украинцы на еврейском Новом году хорошо зарабатывают – это факт. Впрочем, такие безумные цены можно объяснить и проблемами, которые после себя оставляют хасиды. Все хорошо знают, что после этих гуляний нужно будет разгребать и коммунальные проблемы.

Мусора в Умани – "море"

Горы мусора валяются после гуляний и по всему городу. И вы представьте, что делается в квартирах, где живут паломники, не слишком беспокоящиеся о порядке и чистоте. Так что каждый раз хасиды оставляют за собой буквально кучи мусора, с вывозом которого местные службы просто не справляются.

Правда, сами паломники также не слишком озабочены вопросом чистоты. Неудивительно, что фото засоренных улиц Умани ежегодно становятся вирусными в украинском сегменте соцсетей. Впрочем, хасиды на все упреки традиционно отвечают, что сорят только там, где и так грязно. А после громких празднований всегда остается немало хлама, и это не зависит от культурной или конфессиональной принадлежности. И в любом случае следует признать, что Умань неплохо зарабатывает на паломниках. Но есть еще одна причина, почему остаются такие горы мусора: паломникам выносить его запрещает вера.

Ну а между тем празднование у паломников в разгаре. В Умани громко играет музыка и всюду танцуют.

В Умань прибыла даже израильская полиция

Чтобы на улицах все обошлось без чрезвычайных ситуаций, в Умань прибыли даже кавалерийская рота батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева. Прибыли на подкрепление даже коллеги из Израиля, и другие службы работают в усиленном режиме, организуются блокпосты и укрытия для обеспечения безопасности паломников.

Насколько целесообразно устраивать такой праздник, когда в Украине война – вопрос отдельный. Но ведь интересно, что в Украине во время войны танцуют, зато когда тревога звучит в Израиле, все направляются в укрытие.

Эмоций много, впечатлений много. Плюсы, минусы – обсуждать можно долго. Но паломники хорошо знают, что нужно отвечать на "Слава Украине" и кто такой Путин.

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